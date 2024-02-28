Thursday, 29 February 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أليانز» الألمانية للتأمين تتوقع زيادة في حالات إعسار الشركات حول العالم في 2024

2/28/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن تواجه الشركات حول العالم خلال عام 2024 زيادة في حالات الإعسار للعام الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته شركة «أليانز» الألمانية الكبرى للتأمين والخدمات المالية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في الشركة التي تتخذ من هامبورغ مقراً لها أن «ينطبق هذا الاتجاه أيضاً على ألمانيا، وإن كان ذلك سيحدث في توقيت متأخر بالمقارنة مع معظم الدول الأوروبية الأخرى».

ويقول خبراء الاقتصاد في «أليانز» إنه «بحسب «دراسة الإعسار التجاري» الخاصة بشركة أليانز، فإنه من المرجح أن يتسبب الضعف الاقتصادي المستمر، والتحديات الهيكلية، وظروف التمويل الأكثر صرامة، في أن تتعرض المزيد من الشركات الألمانية لصعوبات مالية في عام 2024.

وبحسب الدراسة، فمن المحتمل أن يزداد عدد حالات الإعسار بين الشركات الألمانية بنسبة 13% في عام 2024، بالمقارنة مع العام السابق.

ومن جانبه، قال ميلو بوجيرتس، رئيس شركة «أليانز تريد» في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية: «لقد بدأت هذه الزيادة بالفعل، ولا سيما خلال النصف الثاني من عام 2023».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN28022024000110011019ID1107913460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث