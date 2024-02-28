«أليانز» الألمانية للتأمين تتوقع زيادة في حالات إعسار الشركات حول العالم في 2024

من المتوقع أن تواجه الشركات حول العالم خلال عام 2024 زيادة في حالات الإعسار للعام الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته شركة «أليانز» الألمانية الكبرى للتأمين والخدمات المالية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في الشركة التي تتخذ من هامبورغ مقراً لها أن «ينطبق هذا الاتجاه أيضاً على ألمانيا، وإن كان ذلك سيحدث في توقيت متأخر بالمقارنة مع معظم الدول الأوروبية الأخرى».

ويقول خبراء الاقتصاد في «أليانز» إنه «بحسب «دراسة الإعسار التجاري» الخاصة بشركة أليانز، فإنه من المرجح أن يتسبب الضعف الاقتصادي المستمر، والتحديات الهيكلية، وظروف التمويل الأكثر صرامة، في أن تتعرض المزيد من الشركات الألمانية لصعوبات مالية في عام 2024.

وبحسب الدراسة، فمن المحتمل أن يزداد عدد حالات الإعسار بين الشركات الألمانية بنسبة 13% في عام 2024، بالمقارنة مع العام السابق.

ومن جانبه، قال ميلو بوجيرتس، رئيس شركة «أليانز تريد» في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية: «لقد بدأت هذه الزيادة بالفعل، ولا سيما خلال النصف الثاني من عام 2023».

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