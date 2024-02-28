رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع في هونج كونج اعتباراً من أبريل

من المقرر أن تزيد هونج كونج الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، في أول زيادة منذ عقدين من الزمان، في خطوة مفاجئة تهدف إلى خفض عجز الموازنة بالإقليم.

وسيتم تطبيق نظام ضريبي من مستويين اعتباراً من أبريل المقبل، حيث يتم فرض ضريبة بحد أقصى 15 % على الدخل الذي يصل إلى 5 ملايين دولار هونج كونج (640 ألف دولار أمريكي)، في حين سيتم فرض ضريبة بنسبة 16 % على أي دخل أعلى من ذلك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

والحد الأقصى للضريبة الذي يخضع له جميع الأفراد حالياً هو 15 %.

وقال وزير المالية في هونج كونج بول تشان، في خطاب الموازنة السنوي، إن هذا الإجراء سيؤثر على نحو 12 ألف شخص، أو نحو 0.6 % من دافعي الضرائب.

وتبحث هونج كونج عن سبل لسد العجز في موازنتها، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 101.6 مليار دولار هونج كونج (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل، أي ما يقرب من ضعف التقديرات التي تم تحديدها في البداية في خطاب الموازنة العام الماضي والبالغة 54.4 مليار دولار هونج كونج.

ويتوقع تشان خفض العجز إلى 48.1 مليار دولار هونج كونج في السنة المالية المقبلة المنتهية في مارس 2025.

وأوضح تشان للنواب أن الحكومة ستعزز ماليتها العامة وستضيق العجز المالي لدينا تدريجياً نحو تحقيق هدف استعادة التوازن المالي.

وأدى تراجع مبيعات الأراضي وضعف الاقتصاد إلى إلحاق الضرر بالدخل في هونج كونج، حتى بعد رفع القيود على السفر وغيرها من القيود التي قلصت النشاط أثناء جائحة كورونا.

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