«دبي للسلع» يتعاون مع «المؤسسة الكورية للشركات الناشئة» لتعزيز الابتكار

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال (KISED)، إيذاناً بانطلاق تعاون طويل الأجل يهدف إلى توطيد أسس الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في البلدين.

وانسجاماً مع التزام المركز بتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار، فإن هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حضور شبكة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة داخل كوريا الجنوبية، في خطوة استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديد لفرص التجارة والأعمال بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية عقب الشراكات الرئيسية التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 مع جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية (KBIPA) ومدينة سونغنام.

وقع الاتفاقية كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس لـ «المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، وذلك خلال حفل توقيع أقيم على هامش مؤتمر إنفستوبيا الدولي في أبوظبي، وسط حضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الإمارات وكوريا، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق، عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، وديهي لي، نائب الوزير - وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

تتضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تدشين سلسلة من المبادرات الرئيسية والحيوية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما فيها فرص النمو والتطوير العابرة للحدود من خلال برامج إرشادية وتوجيهية وكذا المشاركة في الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى بحث سبل الشراكات والمشاريع المشتركة الجديدة. كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم لبرنامج مخصص للشركات الناشئة الكورية الواعدة لتمكينها من دخول السوق الإماراتية، والذي تنظّمه منصّة تسريع الأعمال (AGCC).

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمثابة شاهد آخر على التزام المركز بدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون الدولي. وهذه الشراكة لا تقتصر على توفير منصّة لتبادل المعرفة والخبرات، بل تساهم كذلك في خلق بيئة مثالية تتوافر فيها كافة المقومات التي تضمن نمو ونجاح الشركات الناشئة، وبالتالي وضع اللبنات الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي إطار هذه الشراكة، سنعمل معاً على توفير فرص تجارية جديدة، مما يعزز دور روّاد الأعمال في رسم ملامح مستقبل الأعمال والتجارة دولياً».

يتمثّل هدف الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة والمؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال. ويتضمن هذا التعاون تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والموارد بين الجانبين، بغية تعزيز نمو الأعمال وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبدوره، قال جانجهون لي، نائب الرئيس لـ «المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال»: «سعداء بتعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد مركزاً داعماً للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا المشترك نحو إحداث تأثير إيجابي في مشهد ريادة الأعمال الدولي. وبالاستفادة من الخبرات والموارد المقدمة من المركز، فإننا نتطلع إلى تعزيز مستوى دعمنا للشركات الناشئة وروّاد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والفرصة الجديدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز