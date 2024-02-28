خلدون المبارك: «مبادلة» تستثمر في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي

قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، إن الشركة ستضخ رأسمال كبيراً في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء هذا العام، في التزام من صندوق الثروة السيادي بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وذكر المبارك خلال مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي أن صناديق الثروة السيادية لديها الفرصة والمسؤولية عن التحول من مستثمرين في الأصول إلى عوامل تمكين للتقدم العالمي.

وأضاف «نخطط لزيادة الاستثمار في السوق الأمريكية وتعزيز المنتجات الاستثمارية الاستراتيجية والمستشرفة للمستقبل في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا».

وأضاف المبارك أن مبادلة، التي تسيطر عليها الحكومة، تعمل على التوسع أيضاً للمشاركة في الأسواق النشطة طويلة الأجل في آسيا في إطار التركيز على الاتجاهات الاستثمارية الضخمة والتركيبة السكانية العالمية. وقال «نقوم بزيادة مخصصاتنا طويلة الأجل لآسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وبالطبع الهند».

ولم يحدد المبارك حجم رأس المال الذي ستضخه مبادلة هذا العام في الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما.

وتشير زيادة المخصصات طويلة الأجل لآسيا إلى أن مبادلة تراهن على عدم استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأنها ترى فرصاً استثمارية كبيرة هناك على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مبادلة كابيتال، وشركة «ووري فينشر بارتنرز»، المملوكة بالكامل لمجموعة ووري فاينانشيال في جمهورية كوريا، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إبرام شراكة استراتيجية بينهما.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون وحدة الحلول التابعة لمبادلة كابيتال، وشركة ووري فينشر بارتنرز في البحث عن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أماكن مختلفة من العالم، وإنشاء لجنة مشتركة تكون مهمتها دفع التعاون والحوار بين الشركتين.

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