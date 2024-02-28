مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % عن 2023

أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليارات درهم، بعد إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة.

وقد شهد عام 2023 نمواً قوياً في الربحية، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43 % ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26 %. وأسهم ارتفاع الموجودات المدرة للدخل ودعم العائدات المرتفعة في نمو الميزانية العمومية للبنك لتبلغ 314 مليار درهم. وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته.

وتضمن جدول الأعمال الأخرى للجمعية العمومية انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية. وقد تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجدداً أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضاً على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وأضاف معاليه: «في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2023، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية الجديدة، والتي ستوفر لنا الدعم اللازم للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة. كما نتقدم بالشكر الجزيل من جميع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المنتهية ولايتها على عملهم الجاد والدؤوب وتوجيهاتهم وخبراتهم المميزة. واستشرافاً لعام 2024، فإننا على ثقة تامة بأن بنك دبي الإسلامي سيحافظ على مسار النمو القوي الذي يمضي عليه، من خلال الابتكار واستخدام الأساليب الحديثة، واستكمال هذه الجهود بمواصلة التركيز على أفضل ممارسات الأعمال المستدامة».

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يسرني أن أعبر عن سعادتي الغامرة بهذا النجاح الكبير لبنك دبي الإسلامي، والذي فاق جميع التوقعات، ليحقق مجدداً نتائج مذهلة، بعد عام تميز بإنجازات غير مسبوقة؛ وخلق قيمة جوهرية للجميع، سواء كان ذلك هنا، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. لقد كان عام 2023 بالفعل بمثابة مرحلة تاريخية بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث تجاوز صافي أرباحنا عتبة الـ 7 مليارات درهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنك. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تفانينا الراسخ والتزامنا اللامحدود بدعم القطاعات الحيوية على مستوى البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خلال عام شهد نمواً اقتصادياً مستمراً على النطاق المحلي، لضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز