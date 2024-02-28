«إنيرجي إنتليجنس» تصنف «أدنوك» أفضل شركة نفط وطنية لعام 2023

صنفت مؤسسة «إنيرجي إنتليجنس» «أدنوك» أفضل شركة نفط وطنية، وخامس أكبر شركة في قطاع الطاقة من حيث الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون لعام 2023.

ويغطي تقرير «إنيرجي إنتليجنس» الاستثمارات منخفضة الكربون التي أعلنت عنها 34 شركة نفط دولية ووطنية رائدة.

وأشار التقرير إلى أن «أدنوك» بدأت في تنفيذ أكبر عدد من المبادرات الجديدة منخفضة الكربون التي يتم تقديمها على مستوى شركات النفط الدولية والوطنية في عام 2023، حيث تعمل «أدنوك» على دعم جهود تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتشمل مبادرات «أدنوك» منخفضة الكربون مشروعين رئيسيين لالتقاط الكربون سيساهمان في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت الشركة بالاستثمار فيها إلى 4 ملايين طن سنوياً.

وتتضمن مبادرات «أدنوك» منخفضة الكربون كذلك الاستثمار عبر شركة «مصدر» التي تهدف إلى الوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأشارت «إنيرجي إنتليجنس» في تقريرها أيضاً إلى تغير المناطق الجغرافية لاستثمارات الشركة والتي تشمل مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وبولندا والاستثمارات المتنامية في آسيا الوسطى والقوقاز.

يشار إلى أن مجلس إدارة «أدنوك» اعتمد في يناير الماضي، زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون ليصل إلى 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار).

وتستهدف الشركة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، ومضاعفة هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل التخلّص من انبعاثات أكثر من مليوني سيارة تعمل بالبنزين من الطرق العامة سنوياً.

وتحصل «أدنوك» منذ بداية عام 2022، على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وربط عملياتها البحرية بالشبكة الكهربائية، من خلال مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) من المتوقع أن يسهم عند استكماله في خفض الأثر البيئي لعملياتها البحرية بنسبة 50%.

يذكر أن التقرير، الذي نشر بعنوان «متتبع الاستثمار منخفض الكربون: تحول إنفاق الشركات»، يتضمن استثمارات منخفضة الكربون عبر خمس فئات تشمل توليد الطاقة منخفضة الكربون، وحلول الكهرباء، والهيدروجين والوقود منخفض الكربون، والمركبات الكهربائية والتنقل، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون وإزالة الكربون. ويستند التقرير إلى تحليل خاص قائم على بيانات خطط الإنفاق الأخضر سريعة النمو التي أعدتها «إنيرجي إنتليجنس»، الشركة الرائدة في مجال معلومات الطاقة.

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