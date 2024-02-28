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مديرة مركز التجارة الدولية: الإمارات رائدة في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

2/28/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على ريادة دولة الإمارات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها.

وقالت هاملتون، في جلسة حوارية بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي: «بدون شك، هناك العديد من البرامج المصممة خصيصاً في الإمارات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً دعم مبادرات تمكين المرأة، وهو أمر يضعها في مركز الريادة، حاثة على حذو الإمارات في هذا الصدد، فهناك قلة قليلة من الدول التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد».

يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي مليون شركة بحلول 2030.

وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، بحسب وزارة الاقتصاد.

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