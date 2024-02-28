مؤتمر منظمة التجارة العالمية يطلق تقرير «توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة»

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة. وقال: «لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً في تطوير البنية التحتية الحيوية للتجارة في الدول النامية».

وأضاف معاليه: «يقدّم التقرير توصيات عملية مهمة للحكومات حول أفضل السياسات التي يمكن اعتمادها لإنشاء مشاريع داعمة للنمو وتشمل جميع الدول من دون استثناء، معرباً عن أمله أن يستفيد مجتمع الاستثمار العالمي من التقرير، وأن يشهد العالم المزيد من إقبال رؤوس الأموال على هذا القطاع المهم». ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار في نمو التجارة العالمية: توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة»، التحديات التي تواجهها الدول، وخصوصاً النامية والأقل نمواً، في سعيها إلى بناء بنيتها التحتية التجارية وتطويرها، ويقترح إطاراً لمساعدتها على التصدي لتلك التحديات.

ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه التحديات يرتبط بالجانب المالي، حيث تقف ثغرات التمويل عائقاً أمام الاستثمار في شبكات النقل، والخدمات اللوجستية ومنشآت التخزين، والجمارك ومراقبة الحدود وأنظمة تكنولوجيا المعلومات – وجميعها تحد من مشاركة القطاع الخاص في بشكل كامل في التجارة العالمية. ويستشهد التقرير بدراسة بحثية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشير إلى أن تحسين جودة البنية التحتية بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانب آخر، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين شفافية العمليات التجارية سيتيح للمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المملوكة للنساء أو التي يقودها الشباب، فرصاً أكبر لدخول الأسواق العالمية. وفي حين يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية للتجارة أن يلعب دوراً حيوياً، فإنه يأتي مصحوباً بالكثير من التحديات والمخاطر التي تثني المستثمرين، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويشمل ذلك المخاطر المالية، مثل الفساد وتقلبات العملة، وعدم الاستقرار السياسي، وصعوبات البيئة التنظيمية، والنظم التكنولوجية غير المتطورة، ناهيك عن العوائق البيئية. ويقدم التقرير توصيتين رئيسيتين للحكومات التي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات، الأولى هي «إطار البنية التحتية للتجارة» الذي يركز على وضع آلية لتخفيف مخاطر البنية التحتية للتجارة، ويشمل ذلك التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان، وتقديم الضمانات لمشاريع البنية التحتية للتجارة، إلى جانب المساعدة الفنية وبناء القدرات والجوانب المتعلقة بتسوية المنازعات. وهذا من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاقهم.

وتتمثل التوصية الثانية في إتاحة منصة للتعاون في التنمية بين المنظمات الدولية، ما من شأنه أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية للتجارة، وهذا من شأنه أن يحفز منظمات التجارة الدولية وشبكاتها على إجراء البحوث، والمساهمة في بناء القدرات، وتبادل المعرفة والبيانات، وتقديم الدعم والمناصرة وتطوير الحوار حول السياسات التجارية. ويتماشى التقرير مع المحاور الرئيسية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.

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