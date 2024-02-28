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أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب

2/28/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، والذي يستضيف أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يؤكد هذا الحدث مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة في البنية التحتية التي تلبي أعلى المعايير الدولية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف الأجندة الاقتصادية لدبي D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال".

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