أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، والذي يستضيف أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يؤكد هذا الحدث مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة في البنية التحتية التي تلبي أعلى المعايير الدولية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف الأجندة الاقتصادية لدبي D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال".
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