نقل بابا الفاتيكان إلى المستشفى وإلغاء مشاركته في فعاليات عامة

أعلن الفاتيكان أنه تم نقل بابا الفاتيكان فرنسيس للمستشفى للخضوع لفحوصات، عقب عقده اجتماعه العام الأسبوعي في الفاتيكان اليوم.

وذكر الفاتيكان أن البابا عاد إلى الفاتيكان بعد فترة قصيرة.

وأوضحت الفاتيكان أن البابا، البالغ من العمر 87 عاماً، كان يعاني أنفلونزا خفيفة لعدة أيام، ولذلك ألغى مشاركته في عدة فعاليات عامة.

وقال البابا، خلال اجتماعه العام: «ما زلت أشعر بأعراض طفيفة لنوبة برد».

ولم يعلّق الفاتيكان على نوع الفحص الذي تم إجراؤه في مستشفى جيميلي بوسط روما.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن البابا ربما خضع لفحص بالتصوير المقطعي بالكمبيوتر للتعرف على ما إذا كانت هناك مضاعفات في الرئة.

ويعتزم بابا الفاتيكان لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس بصورة شخصية لأول مرة السبت المقبل.

وأثارت صحة البابا حالة من القلق لبعض الوقت. وفي الآونة الأخيرة، واجه البابا أيضا مشكلات بسبب التهاب في الجهاز التنفسي. وفي العام الماضي، تم نقله إلى المستشفى مرتين.

وغالباً ما يجلس البابا على كرسي متحرك أثناء الظهور العلني بسبب

ضعف في الركبة.

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