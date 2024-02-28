هاتريك أوسيمين يقود نابولي لفوز كاسح على ساسولو في الدوري الإيطالي



عاد فريق نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لسكة الانتصارات، بفوز كاسح على مضيفه ساسولو بنتيجة 1/6 اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للمسابقة.

وتقدم ساسولو بهدف سجله أوروس راسيتش بعد مرور 17 دقيقة.

ولكن نابولي أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث أدرك أمير رحماني التعادل في الدقيقة 19.

وأضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أضاف النيجيري أوسيمين الهداف الرابع ليكمل الهاتريك.

وعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من تفوق الضيوف بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.

ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ميلان، وتعادلين أمام جنوى وكالياري في الجولات الثلاث الماضية.

أما ساسولو، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر لتتواصل معاناته بعد ست هزائم وتعادل وحيد في آخر سبع جولات.

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