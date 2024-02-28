الكشف عن 18 موقعاً للتراث الجيولوجي في الفجيرة

أكد المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحية سعي الوزارة المستمر لمواكبة تجربة دولة الإمارات الغنية في قطاع السياحة البيولوجية، مشيراً إلى أن تنامي هذا النوع من السياحة بحاجة مستمرة إلى تشريعات ولوائح خصوصاً مع تقاطع القطاع مع قطاعات مهمة منها قطاع التعدين وقطاعات البيئة بما تتضمنه من محميات طبيعية وثراء بيولوجي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الابتكار في استدامة التراث والسياحة الجيولوجية" والتي نظمها مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في مقر مركز الفجيرة للمغامرات مساء اليوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.

وأكد المهندس علي قاسم الكندي، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن قطاع السياحية الجيولوجية يعد قطاعاً واعداً ويتوقع أن يشهد نمواً متصاعداً خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الثراء والتنوع اللذين تتمتع بهما الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأعلن عن اكتشاف تكوينات صخرية نادرة وفقاً لتعاون مع باحثين من جامعة "إكسفورد" فيما بلغ عدد مناطق التراث الجيولوجي في الإمارة نحو 18 منطقة سيتم الإعلان عنها قريباً وفق خطة لتهيئة المناسب منها للزيارة بعد التنسيق مع الشركاء الاتحاديين والمحليين.

من جانبها، أكدت أصيلة المعلا المديرة العامة لهيئة الفجيرة للبيئة سعي الهيئة لتعزيز نطاق المحميات الطبيعية في الإمارة، مع الاهتمام بتحويلها إلى مزارات سياحية تخضع لمجموعة من المعايير المرتبطة بتحديد حد أعلى للزوار، والرقابة والرصد الدوريين، وتحديد المحاذير والسلوكيات الممنوعة بما يحقق مبدأ الاستدامة البيئية.

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