الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل قصفت، اليوم، منطقة قريبة من دمشق، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: «دفاعاتنا الجوية تصدَّت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه».

وسمع مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.

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