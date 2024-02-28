الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل قصفت، اليوم، منطقة قريبة من دمشق، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال التلفزيون الرسمي السوري: «دفاعاتنا الجوية تصدَّت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه».
وسمع مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.
وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.
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