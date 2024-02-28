Thursday, 29 February 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي

2/28/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يمر بالدولة، من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي كانت بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل
ضمن اختصاصه، إضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وسيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم ظروف المنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية، وتأمين مركباتهم خاصة في المناطق التي قد تشهد أمطار غزيرة وتساقط البرد، والحذر عند القيادة والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.

كما أهابت الهيئة والجهات المعنية بضرورة استقاء أخبار المنخفض الجوي من الجهات الرسمية في الدولة، مشددة على ضرورة عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28022024000110011019ID1107913443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث