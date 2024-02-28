الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يمر بالدولة، من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي كانت بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل

ضمن اختصاصه، إضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وسيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم ظروف المنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية، وتأمين مركباتهم خاصة في المناطق التي قد تشهد أمطار غزيرة وتساقط البرد، والحذر عند القيادة والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.

كما أهابت الهيئة والجهات المعنية بضرورة استقاء أخبار المنخفض الجوي من الجهات الرسمية في الدولة، مشددة على ضرورة عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

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