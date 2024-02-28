وفاة 4 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن أربعة أطفال توفوا، وسبعة آخرين في حالة حرجة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت، في وقت سابق، عن توقف العمليات بعد نفاد الوقود فيه.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت، أمس، انخفاض حجم المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون في قطاع غزة إلى النصف في شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة «إكس»، الاثنين: «كان من المفترض أن تزيد المساعدات لا أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني في ظروف معيشية بائسة».

وأضاف لازاريني أنه «من بين العقبات الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر، وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية بجانب انهيار النظام المدني».

وأضافت الأمم المتحدة أنه في المتوسط، وصلت 98 شاحنة فقط محملة بإمدادات المساعدات إلى القطاع الساحلي المغلق كل يوم هذا الشهر.

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