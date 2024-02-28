حمدان بن محمد يشهد منافسات بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها عالميًا

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جانبًا من منافسات "بطولة دبي للبدلات النفاثة" البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي أقيمت في دبي هاربر

اليوم ( الأربعاء)، ونظمها مجلس دبي الرياضي وشركة" جرافيتي" الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية، بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي وإكس دبي.

والتقى سمو ولي عهد دبي على هامش البطولة، البطل الإماراتي أحمد الشحي، وريتشارد براونينج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرافيتي، قبل انطلاقة المنافسات، حيث أشاد سموه بمستوى المشاركين في

البطولة التي تقام للمرة الأولى على الإطلاق واكتسبوا شرف الريادة في هذه الرياضة المشوقة.

وأسفرت المنافسات عن فوز الثلاثي البريطاني عيسى كالفون بالمركز الأول، وبول جونز في المركز الثاني، بينما جاء فريدي هاي في المركز الثالث، وتوج الفائزين سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر جمال، ممثل شركة امتياز للتطور العقاري أحد رعاة البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأحرز عيسى كالفون اللقب بعد منافسات قوية بين ثمانية متسابقين في حضور آلاف الجماهير الذين تجمّعوا في المكان ومن بينهم زوّار معرض دبي الدولي لليخوت وملايين المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية العالمية الذين تابعوا فنون التحليق في الجو باستخدام بدلات خاصة تضم محركات مثبتة على يدي وظهر كل متسابق من المتسابقين الثمانية الذين يمثلون عددا من الدول ومن بينهم الإماراتي أحمد الشحي الذي خاض تدريبات خاصة لعدة أسابيع في بريطانيا ليكون مؤهلا للمشاركة في هذه البطولة.

وهنأ سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي الفائز بلقب البطولة الجديدة المبتكرة التي تعزز مكانة دبي في الرياضة العالمية وعلى دخوله تاريخ هذا النوع من السباقات الرياضية الجوية كأول بطل لبطولة رسمية، كما هنأ المتسابق الإماراتي أحمد الشحي الذي سجل اسمه في سجلات البطولة ودخل تاريخها كأول إماراتي وعربي يحقق هذا الإنجاز ويشارك في رياضة تجمع بين القوة البدنية ومهارة التحليق وتطوّر التكنولوجيا، كما هنأ جميع المشاركين الآخرين الذين نالوا شرف الريادة في هذا النوع من الرياضات التي تتطلب شجاعة ومهارة وتجمع بين القدرات البشرية والتقدم التكنولوجي .

وتم توزيع المشاركين الثمانية إلى 4 مجموعات ضمت كل واحدة منهما متسابقين تنافسوا لقطع مسار السباق الممتد لمسافة 700 متر والمتضمن 12 نقطة مرور التي تم وضعها لتشكل تحديا للمشاركين وتتطلب مهارة في التحكم بالمسار إلى جانب سرعة التحليق، وتم تأهيل 5 متسابقين للجولة النهائية سعى كل منهم لتقديم أفضل ما لديه من فنون الطيران والمهارة ولمغامرة لنيل شرف الفوز بلقب البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وحظي الحدث العالمي برعاية العديد من الشركات الوطنية المحلية والدولية أبرزها امتياز للتطوير العقاري ماي دبي، وبوكاري سوِت.



