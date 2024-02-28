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رئيس الوزراء اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته

2/28/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 2 (كونا) -- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته على لبنان.
وقال ميقاتي خلال كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني "نرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية منددين باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان وغزة" مؤكدا ضرورة العمل على وقف عدوان الاحتلال على لبنان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن ميقاتي أضاف خلال الجلسة "نتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين اعتداءات الاحتلال على لبنان وسقوط الضحايا".
وأضاف "في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا".
وثمن ميقاتي "الجهد الفرنسي والأمريكي لحماية لبنان" قائلا "نعول على مسعاهما لردع العدوان".
وجدد رئيس الحكومة اللبنانية المطالبة بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 بكل بنوده والزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيقه ووقف خروقاته وعدوانه.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة التي اندلعت في أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة أدت الى تعرض البلدات اللبنانية في جنوب لبنان تحديدا للقصف العنيف من قبل الاحتلال وتدمير المنازل والمؤسسات وسقوط العديد من المواطنين وبلوغ استهداف الاحتلال للعمق اللبناني. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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