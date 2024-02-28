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أمريكا: فوز بايدن وترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان

2/28/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- فاز الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيغان عن حزبيهما الديموقراطي والجمهوري وفق ما أظهرته النتائج المعلنة اليوم الأربعاء.
وبهذا الفوز يتجه بايدن وترامب إلى تنافس شبه مؤكد في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
ويظهر من النتائج أن عدد الأصوات التي حصلا عليها وتوزيعه الجغرافي يسلط الضوء على بعض أكبر نقاط الضعف السياسية لبايدن وترامب التي ينبغي معالجتها قبل نوفمبر.
فبالنسبة لبايدن جاء فوزه بميشيغان عن الحزب الديموقراطي مشوبا برسالة احتجاج من الديمقراطيين بسبب تعامله مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة وهو ما انعكس في إظهار النتائج الأولية التي وفرتها مقاطعات الولاية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء أن 16 بالمئة من أعضاء ومؤيدي حزبه في الولاية صوتوا بـ"غير ملتزم" بدلا من إعطاء صوتهم لبايدن.
أما ترامب الذي اكتسح الولايات الخمس الأولى في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فقد أظهرت انتخابات ميشيغان التي أجريت أمس الثلاثاء مؤشرات مبكرة على أنه يواصل صراعه مع بعض الكتل الانتخابية المؤثرة التي فضلت المرشحة الجمهورية المنافسة له نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية السابقة.
وانعكس هذا التأييد على تقدم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة (التي أقالها ترامب من منصبها) في مناطق تضم مدنا جامعية مثل آن أربور التي يقع فيها مقر جامعة ميشيغان إحدى الجامعات البارزة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الضواحي المحيطة بأكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان ديترويت وثاني أكبرها غراند رابيدز.
وتعتبر ميشيغان من الولايات المتأرجحة بمعنى أنها تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا أخرى للديمقراطيين على عكس ولايات أخرى يرمز إليها باللونين الأحمر الذي يرمز للحزب الجمهوري والأزرق الذي يمثل الحزب الديمقراطي لكون هويتها الانتخابية واضحة وثابتة.
وتضم ميشيغان أكبر تجمع للأمريكيين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة إذ يقيم فيها أكثر من 310 ألف مواطن أمريكي من أصول شرق أوسطية أو شمال إفريقية. ويقول ما يقرب من نصف سكان ضاحية ديربورن في ديترويت البالغ عددهم حوالي 110 ألف نسمة إنهم من أصل عربي.
وقام مسؤولون في البيت الأبيض وحملة بايدن برحلات إلى ميشيغان في الأسابيع الأخيرة لإقناع القادة المجتمعيين بوجهة نظر إدارة بايدن فيما يتعلق بتعامله مع العدوان على غزة حيث استشهد حوالي 30 ألف شخص منذ بداية القصف والعمليات العسكرية المكثفة في السابع أكتوبر الماضي.
إلا أن محاولات مسؤولي إدارة بايدن لم تنجح في إقناع المعارضين لسياسة بايدن الذين بدأوا منذ أسابيع حملة شعبية لتشجيع الناخبين على اختيار كلمة "غير ملتزم" في عملية الاقتراع بالولاية كوسيلة لتسجيل احتجاجهم على نهجه تجاه العدوان على غزة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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