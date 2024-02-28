مصر تعلن تصدير أول شحنة من البولي إيثلين إلى إسبانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأربعاء عن نجاح الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) في تصدير أول شحنة من منتج البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى إسبانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التصدير يأتي بعد النجاح الذي حققته الشركة في تسويق المنتج محليا والاقبال الكبير عليه مؤكدة أن هذا الانجاز يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز وتنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
يذكر أن (إيثيدكو) كانت قد بدأت في تطبيق استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التام في أكتوبر 2023 بهدف انتاج منتج نهائي من البولي ايثيلين المخرز لإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى أو تحويله إلى مادة أولية لمنتجات جديدة وهي منتجات يمكن تصنيفها على أنها منخفضة التكلفة.(النهاية)
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