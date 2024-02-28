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مصر تعلن تصدير أول شحنة من البولي إيثلين إلى إسبانيا

2/28/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأربعاء عن نجاح الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) في تصدير أول شحنة من منتج البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى إسبانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التصدير يأتي بعد النجاح الذي حققته الشركة في تسويق المنتج محليا والاقبال الكبير عليه مؤكدة أن هذا الانجاز يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز وتنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
يذكر أن (إيثيدكو) كانت قد بدأت في تطبيق استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التام في أكتوبر 2023 بهدف انتاج منتج نهائي من البولي ايثيلين المخرز لإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى أو تحويله إلى مادة أولية لمنتجات جديدة وهي منتجات يمكن تصنيفها على أنها منخفضة التكلفة.(النهاية)


ع ف ف / ه س ص



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