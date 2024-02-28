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الأمين العام للجامعة العربية: التاريخ سيخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته

2/28/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء أن التاريخ سيخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته.
وشدد أبو الغيط في كلمته في افتتاح الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على ثقته بأن جيلا جديدا سيخرج من رحم الأزمة الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية أشد إيمانا بالقضية وبالمستقبل.
وندد خلال كلمته بفظائع العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة حيث قتل الاحتلال من الأطفال والصحفيين والعاملين بالأمم المتحدة ما يفوق أعداد من قتلوا من هذه الفئات في أي نزاع آخر معاصر وهو ما يعكس وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق فضلا عما يكشف عنه من أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه الجرائم.
وأشار أبو الغيط إلى الأنشطة الشبابية المتنوعة التي يقوم بها المجلس والتي تهدف إلى تنمية مهارات وبناء قدرات الشباب العربي وتعزيز ثقافة التفاهم والحوار بالتركيز على العديد من القضايا الملحة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.
وأشاد بالاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي اعتمدها المجلس في دورته الاستثنائية في سبتمبر 2023 وهي الوثيقة الأولى من نوعها على المستويات الإقليمية وتمثل خارطة طريق لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المنطقة العربية.
ويناقش المجلس اعتماد إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال عام 2024 وإدراجها على جدول اعمال القمة العربية المقبلة ومؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين ومبادرة الرئيس المصري بإنشاء اتحاد الشباب العربي ومقره مصر ونموذج محاكاة برلمان الشباب العربي والملتقى العربي للمخترعين الشبان ولقاء عربي حول آليات وآفاق التطوع الشبابي في الوطن العربي بالجزائرز
كما يتضمن جدول أعمال المجلس الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي بتونس ومنتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن ومنتدى الشباب العربي- الصيني وطرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024 وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة العاشر لشباب الدول العربية بالسعودية وسفينة النيل للشباب العربي بمصر وجائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول الامن الغذائي. (النهاية)

م ف م / ه س ص



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