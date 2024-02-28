الأمين العام للجامعة العربية: التاريخ سيخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء أن التاريخ سيخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته.
وشدد أبو الغيط في كلمته في افتتاح الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على ثقته بأن جيلا جديدا سيخرج من رحم الأزمة الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية أشد إيمانا بالقضية وبالمستقبل.
وندد خلال كلمته بفظائع العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة حيث قتل الاحتلال من الأطفال والصحفيين والعاملين بالأمم المتحدة ما يفوق أعداد من قتلوا من هذه الفئات في أي نزاع آخر معاصر وهو ما يعكس وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق فضلا عما يكشف عنه من أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه الجرائم.
وأشار أبو الغيط إلى الأنشطة الشبابية المتنوعة التي يقوم بها المجلس والتي تهدف إلى تنمية مهارات وبناء قدرات الشباب العربي وتعزيز ثقافة التفاهم والحوار بالتركيز على العديد من القضايا الملحة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.
وأشاد بالاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي اعتمدها المجلس في دورته الاستثنائية في سبتمبر 2023 وهي الوثيقة الأولى من نوعها على المستويات الإقليمية وتمثل خارطة طريق لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المنطقة العربية.
ويناقش المجلس اعتماد إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال عام 2024 وإدراجها على جدول اعمال القمة العربية المقبلة ومؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين ومبادرة الرئيس المصري بإنشاء اتحاد الشباب العربي ومقره مصر ونموذج محاكاة برلمان الشباب العربي والملتقى العربي للمخترعين الشبان ولقاء عربي حول آليات وآفاق التطوع الشبابي في الوطن العربي بالجزائرز
كما يتضمن جدول أعمال المجلس الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي بتونس ومنتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن ومنتدى الشباب العربي- الصيني وطرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024 وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة العاشر لشباب الدول العربية بالسعودية وسفينة النيل للشباب العربي بمصر وجائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول الامن الغذائي. (النهاية)
م ف م / ه س ص
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