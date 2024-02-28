Thursday, 29 February 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسا مجلسي النواب والشورى بالبحرين يؤكدان أهمية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي

2/28/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 2 (كونا) -- أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب في البحرين اليوم الاربعاء أن الشراكة المثمرة والتعاون المتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي يسهم في إثراء العمل البرلماني وتبادل التجارب الناجحة.
جاء ذلك لدى لقاء كل من رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم الأمين العام للاتحادالبرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ومستشاره الأول السفير مختار عمر وذلك بمناسبة زيارتهما للبحرين.
وأشاد الصالح خلال اللقاء بالحراك المستمر للاتحاد البرلماني الدولي والحرص الذي يوليه في إقامة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات البرلمانية المتخصصة في مناقشة قضايا وموضوعات تحظى باهتمام مشترك من برلمانات دول العالم.
وقال إن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على دعم ومساندة الحوارات البرلمانية وتولي اهتماما كبيرا بالمشاركة والتفاعل مع المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي.
من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني شونغونغ عن الفخر والاعتزاز بالحضور المميز والتفاعل الإيجابي البارز لمملكة البحرين فيمختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأشاد باسهامات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في صوغ القرارات والتوصيات والنتائج النهائية لمختلف التجمعات البرلمانية الدولية.
وفي السياق نوه رئيس مجلس النواب البحريني بالتعاون القائم مع الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا حرص المملكة على تفعيل دورالدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الدولية وتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.
واستعرض خلال لقائه الامين العام تشونغونغ البرامج المشتركة وتنمية المشاريع الثنائية وبحث المواضيع البرلمانية التي تسهم في تطويرالعمل البرلماني الدولي في ظل القضايا التنموية والمستجدات في المنطقة.
من ناحيته أعرب الأمين العام تشونغونغ عن بالغ تقديره وإشادته بما حققته مملكة البحرين في العمل الديمقراطي والمجال البرلماني وماتشهده من تطور ونماء في كافة المجالات في ظل اهتمام ورعاية قيادتها الحكيمة.
كما ثمن اسهامات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في دعم تطوير منهجية العمل في الاتحاد البرلماني الدولي. (النهاية) خ ن ع / ه س ص

MENAFN28022024000071011013ID1107913308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث