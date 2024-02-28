رئيسا مجلسي النواب والشورى بالبحرين يؤكدان أهمية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 2 (كونا) -- أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب في البحرين اليوم الاربعاء أن الشراكة المثمرة والتعاون المتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي يسهم في إثراء العمل البرلماني وتبادل التجارب الناجحة.
جاء ذلك لدى لقاء كل من رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم الأمين العام للاتحادالبرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ومستشاره الأول السفير مختار عمر وذلك بمناسبة زيارتهما للبحرين.
وأشاد الصالح خلال اللقاء بالحراك المستمر للاتحاد البرلماني الدولي والحرص الذي يوليه في إقامة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات البرلمانية المتخصصة في مناقشة قضايا وموضوعات تحظى باهتمام مشترك من برلمانات دول العالم.
وقال إن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على دعم ومساندة الحوارات البرلمانية وتولي اهتماما كبيرا بالمشاركة والتفاعل مع المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي.
من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني شونغونغ عن الفخر والاعتزاز بالحضور المميز والتفاعل الإيجابي البارز لمملكة البحرين فيمختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأشاد باسهامات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في صوغ القرارات والتوصيات والنتائج النهائية لمختلف التجمعات البرلمانية الدولية.
وفي السياق نوه رئيس مجلس النواب البحريني بالتعاون القائم مع الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا حرص المملكة على تفعيل دورالدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الدولية وتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.
واستعرض خلال لقائه الامين العام تشونغونغ البرامج المشتركة وتنمية المشاريع الثنائية وبحث المواضيع البرلمانية التي تسهم في تطويرالعمل البرلماني الدولي في ظل القضايا التنموية والمستجدات في المنطقة.
من ناحيته أعرب الأمين العام تشونغونغ عن بالغ تقديره وإشادته بما حققته مملكة البحرين في العمل الديمقراطي والمجال البرلماني وماتشهده من تطور ونماء في كافة المجالات في ظل اهتمام ورعاية قيادتها الحكيمة.
كما ثمن اسهامات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في دعم تطوير منهجية العمل في الاتحاد البرلماني الدولي. (النهاية) خ ن ع / ه س ص
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