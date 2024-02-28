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ايطاليا تعتبر أن أي تراجع في دعم وتسليح أوكرانيا خطأ استراتيجي

2/28/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 2 (كونا) -- توقع وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء استمرار الحرب في أوكرانيا طويلا محذرا من مغبة أي تراجع عن الدعم العسكري لكييف باعتباره خطأ استراتيجيا.
جاء ذلك في احاطة للوزير خلال جلسة (طرح الأسئلة) بمجلس النواب بشأن تبني الحكومة خطة تطوير لصناعة الدفاع الإيطالية من أجل تكثيف الدعم لأوكرانيا في إطار المساعدات الأوروبية.
وقال كروزيتو "ان الطريق الواجب المضي به في دعم أوكرانيا يظل طويلا غير أن التراجع خطوة للوراء الآن في هذا المسار سيكون خطأ استراتيجيا وسياسيا فضلا عن كونه خيانة للتطلعات المشروعة للشعب الأوكراني في استقلاله".
وأضاف أن "وزارة الدفاع انضمت إلى المبادرة الأوروبية التي تقضي بدعم وزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الدفاع الأوروبية من خلال سلاسل التوريد الآمنة" مشيرا الى أن وكالة الصناعات الدفاعية قدمت في هذا الصدد ثلاثة مشاريع تشمل تطوير انتاج مصنعين ايطاليين. (النهاية)

م ن / ر ج



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