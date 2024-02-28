ايطاليا تعتبر أن أي تراجع في دعم وتسليح أوكرانيا خطأ استراتيجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 2 (كونا) -- توقع وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء استمرار الحرب في أوكرانيا طويلا محذرا من مغبة أي تراجع عن الدعم العسكري لكييف باعتباره خطأ استراتيجيا.
جاء ذلك في احاطة للوزير خلال جلسة (طرح الأسئلة) بمجلس النواب بشأن تبني الحكومة خطة تطوير لصناعة الدفاع الإيطالية من أجل تكثيف الدعم لأوكرانيا في إطار المساعدات الأوروبية.
وقال كروزيتو "ان الطريق الواجب المضي به في دعم أوكرانيا يظل طويلا غير أن التراجع خطوة للوراء الآن في هذا المسار سيكون خطأ استراتيجيا وسياسيا فضلا عن كونه خيانة للتطلعات المشروعة للشعب الأوكراني في استقلاله".
وأضاف أن "وزارة الدفاع انضمت إلى المبادرة الأوروبية التي تقضي بدعم وزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الدفاع الأوروبية من خلال سلاسل التوريد الآمنة" مشيرا الى أن وكالة الصناعات الدفاعية قدمت في هذا الصدد ثلاثة مشاريع تشمل تطوير انتاج مصنعين ايطاليين. (النهاية)
م ن / ر ج
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