(الكويت) الكويتي يخسر أمام الريان القطري في البطولة الخليجية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 28 – 2 (كونا) –- خسر نادي (الكويت) الكويتي لكرة اليد اليوم الأربعاء امام نظيره (الريان) القطري بنتيجة (26 – 30) ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال40 والتي يستضيفها النادي (العربي) القطري.
وانتهى الشوط الأول لصالح الفريق القطري (17 - 12) وفي الشوط الثاني حاول (الكويت) العودة الا ان الحظ لم يحالفه.
وفي ذات المجموعة تغلب (الشباب) البحريني على (مليحة) الاماراتي بنتيجة (38 - 36).
ويتصدر (الريان) المجموعة برصيد أربع نقاط يليه (الكويت) بنقطتين ثم (الشباب) بنقطتين أيضا اما (مليحة) فلا يزال دون نقاط.
ويلعب غدا الخميس (برقان) الكويتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى مع (عمان) العماني.
وكانت البطولة الخليجية ال40 انطلقت الاحد الماضي وتستمر منافساتها حتى الخامس من مارس المقبل.
ويشارك في البطولة ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى العربي القطري وبرقان الكويتي والدير البحريني وعمان العماني فيما تضم الثانية الريان القطري والكويت الكويتي والشباب البحريني ومليحة الإماراتي.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)
س س س / ر ج
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