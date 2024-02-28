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وزير الشباب الكويتي: الكويت حريصة على تعزيز التعاون العربي في قضايا الشباب

2/28/2024 2:43:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي داوود معرفي اليوم الاربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي لاسيما فيما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.
وقال معرفي في كلمة أمام أعمال الدورة ال47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إن الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حريصة على مواصلة الدعم الذي تقدمه للشباب من خلال العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن العربي المنشود.
وأكد أن الكويت تولي القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة أهمية كبرى مبينا أنها تحرص على تحسين جودة البرامج والخدمات والفعاليات المتعلقة بالشباب وفق أعلى المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وأردف الوزير معرفي أن ذلك يكون عبر عمل استراتيجي من هيئتي الشباب والرياضة وبدعم مؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالشباب.
وتابع "كما أننا نولي تنمية مهارات الشباب وصقلها بمختلف المجالات أهمية كبيرة ونعمل على مساعدتهم لتحديد مسارات مهنية تمكن شبابنا من الانخراط في سوق العمل".
وأوضح أن"الشباب يشكلون أكبر شريحة في مجتمعاتنا العربية ما يستوجب علينا العمل على رعايتهم وإتاحةالمساحات أمامهم للتدرب والتعلم بمختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على التكنولوجيا على المستويين الفردي والمجتمعي بما في ذلك مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي ليكونوا مستعدين لتأثيرات هذه الثورة التي نعيشها حاليا وتتطور بوتيرة متسارعة".
وأضاف ان "دعم الشباب و تنمية قدراتهم و تعزيز مهاراتهم وتطوير مواهبهم في مختلف المجالات يعتبر عاملا رئيسيا من العوامل المهمة في التنشئة السليمة للشباب العربي وحماية له من أفكار التطرف ودافعا له لتطوير قدراته وتعزيز دوره في التنمية".
ولفت معرفي إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل زاهر للعالم العربي بتطوير وتنمية العمل الشبابي والرياضي وتوفير السبل اللازمة لتحقيقها.
وأشار إلى ما تشهده منظومة العمل الشبابي على مستوى الدول العربية من تطور كبير لافتا الى العمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس الوزاري في هذا الاطار من توحيد للجهود وتبادل الخبرات.
وأعرب في ختام كلمته عن التمنيات بنجاح الاجتماع في الخروج بقرارات من شأنها تطوير العمل الشبابي والرياضي العربي وتنميته. (النهاية)

م م / ف ا س



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