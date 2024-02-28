وزير الشباب الكويتي: الكويت حريصة على تعزيز التعاون العربي في قضايا الشباب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي داوود معرفي اليوم الاربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي لاسيما فيما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.
وقال معرفي في كلمة أمام أعمال الدورة ال47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إن الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حريصة على مواصلة الدعم الذي تقدمه للشباب من خلال العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن العربي المنشود.
وأكد أن الكويت تولي القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة أهمية كبرى مبينا أنها تحرص على تحسين جودة البرامج والخدمات والفعاليات المتعلقة بالشباب وفق أعلى المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وأردف الوزير معرفي أن ذلك يكون عبر عمل استراتيجي من هيئتي الشباب والرياضة وبدعم مؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالشباب.
وتابع "كما أننا نولي تنمية مهارات الشباب وصقلها بمختلف المجالات أهمية كبيرة ونعمل على مساعدتهم لتحديد مسارات مهنية تمكن شبابنا من الانخراط في سوق العمل".
وأوضح أن"الشباب يشكلون أكبر شريحة في مجتمعاتنا العربية ما يستوجب علينا العمل على رعايتهم وإتاحةالمساحات أمامهم للتدرب والتعلم بمختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على التكنولوجيا على المستويين الفردي والمجتمعي بما في ذلك مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي ليكونوا مستعدين لتأثيرات هذه الثورة التي نعيشها حاليا وتتطور بوتيرة متسارعة".
وأضاف ان "دعم الشباب و تنمية قدراتهم و تعزيز مهاراتهم وتطوير مواهبهم في مختلف المجالات يعتبر عاملا رئيسيا من العوامل المهمة في التنشئة السليمة للشباب العربي وحماية له من أفكار التطرف ودافعا له لتطوير قدراته وتعزيز دوره في التنمية".
ولفت معرفي إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل زاهر للعالم العربي بتطوير وتنمية العمل الشبابي والرياضي وتوفير السبل اللازمة لتحقيقها.
وأشار إلى ما تشهده منظومة العمل الشبابي على مستوى الدول العربية من تطور كبير لافتا الى العمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس الوزاري في هذا الاطار من توحيد للجهود وتبادل الخبرات.
وأعرب في ختام كلمته عن التمنيات بنجاح الاجتماع في الخروج بقرارات من شأنها تطوير العمل الشبابي والرياضي العربي وتنميته. (النهاية)
م م / ف ا س
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