البحرين والاتحاد الاوروبي يبحثان إنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 2 (كونا) -- بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء إمكانية إنشاء غرفة تجارة أوروبية في البحرين مما يشكل دورا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن رئيس غرفة البحرين سمير ناس خلال لقائه الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض توماس يورجينسين رحب بالمبادرة كونها تسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات ولاسيما التجارة والصناعة.
وبحث الجانبان فرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي كإطلاق المساعي التعاونية.
وتشمل المساعي تبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا بحيث يستطيع كلا الكيانين الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة.
كما تجسد هذه الشراكة التزاما مشتركا بالابتكار والتطوير والتبادلات ذات المنفعة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا.
وشارك رئيس غرفة البحرين في فعالية لاستعراض دور غرفة التجارة الأوروبية في المنطقة بحضور عدد من رجال الأعمال حيث أكد العلاقة القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد 2022.
وأوضح أن حجم التجارة بين المنطقتين بلغ 174 مليار يورو في العام نفسه علاوة على ذلك يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون كما أنه مصدر مهم للاستثمار لدول الخليج.
وأشار في كلمته خلال الفعالية إلى وجود فرص لزيادة تعزيز التجارة والاستثمار بين أوروبا والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
كما لفت الى أن هناك فرصا للشركات الأوروبية للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في البحرين مثل التمويل والتكنولوجيا والطاقةالمتجددة وغيرها.
وتوقع ناس أن تسهم غرفة التجارة الأوروبية بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأوروبا خصوصا وأن القطاع الخاص البحريني حريص على إقامة مشاريع تعاونية وشراكات مع نظرائه الأوروبيين.
ولفت إلى أن توسيع التعاون بين البحرين وأوروبا من شأنه أن يسمح للجانبين بتلبية تطلعاتهم المتبادلة وتحقيق المزيد من النموالاقتصادي. (النهاية)
خ ن ع
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