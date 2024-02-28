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البحرين والاتحاد الاوروبي يبحثان إنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة

2/28/2024 2:43:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 2 (كونا) -- بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء إمكانية إنشاء غرفة تجارة أوروبية في البحرين مما يشكل دورا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن رئيس غرفة البحرين سمير ناس خلال لقائه الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض توماس يورجينسين رحب بالمبادرة كونها تسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات ولاسيما التجارة والصناعة.
وبحث الجانبان فرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي كإطلاق المساعي التعاونية.
وتشمل المساعي تبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا بحيث يستطيع كلا الكيانين الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة.
كما تجسد هذه الشراكة التزاما مشتركا بالابتكار والتطوير والتبادلات ذات المنفعة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا.
وشارك رئيس غرفة البحرين في فعالية لاستعراض دور غرفة التجارة الأوروبية في المنطقة بحضور عدد من رجال الأعمال حيث أكد العلاقة القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد 2022.
وأوضح أن حجم التجارة بين المنطقتين بلغ 174 مليار يورو في العام نفسه علاوة على ذلك يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون كما أنه مصدر مهم للاستثمار لدول الخليج.
وأشار في كلمته خلال الفعالية إلى وجود فرص لزيادة تعزيز التجارة والاستثمار بين أوروبا والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
كما لفت الى أن هناك فرصا للشركات الأوروبية للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في البحرين مثل التمويل والتكنولوجيا والطاقةالمتجددة وغيرها.
وتوقع ناس أن تسهم غرفة التجارة الأوروبية بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأوروبا خصوصا وأن القطاع الخاص البحريني حريص على إقامة مشاريع تعاونية وشراكات مع نظرائه الأوروبيين.
ولفت إلى أن توسيع التعاون بين البحرين وأوروبا من شأنه أن يسمح للجانبين بتلبية تطلعاتهم المتبادلة وتحقيق المزيد من النموالاقتصادي. (النهاية)

خ ن ع



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