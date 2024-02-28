صحة غزة : ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 6 شهداء

صحة غزة : ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 6 شهداء
التاريخ
2/28/2024 2:43:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 شباط (بترا)-أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن استشهاد طفلين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وأشار القدرة، في تصريح صحفي مساء اليوم، إلى ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال الى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة.
وأضاف، إن المجتمع الدولي اليوم، أمام اختبار أخلافي وانساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
28/02/2024 22:01:54
MENAFN28022024000117011021ID1107913303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.