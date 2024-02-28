صحة غزة : ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 6 شهداء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا)-أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن استشهاد طفلين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأشار القدرة، في تصريح صحفي مساء اليوم، إلى ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال الى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة.

وأضاف، إن المجتمع الدولي اليوم، أمام اختبار أخلافي وانساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

28/02/2024 22:01:54