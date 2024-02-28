تربية عجلون تحتفل بالمناسبات الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 28 شباط (بترا) - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون اليوم الأربعاء في مدرسة باعون الثانوية للبنات بالمناسبات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي وعيد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إن الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز فينا قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للوصول إلى التطوير والتحديث والإنجاز والتي قدمت أيضا دورا مهما في دعم الأهل في فلسطين وغزة وتخفيف معاناتهم بتقديم المساعدات الغذائية والطبية بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
واكد الشريف على الدور التربوي الذي يؤديه المعلمون والمعلمات سراج الوطن وأصحاب الرسالة في تربية وتعليم أبناء الوطن الثوابت الوطنية والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومديرية تربية عجلون في السعي لتطوير العملية التعليمية.
وعبر مدير التربية أسعد الشرع عن اعتزاز الأسرة التربوية في المحافظة بالأعياد والمناسبات الوطنية ،مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسعيهم الدائم لرفعة وازدهار الأردن ودوره الواضح في مساعدة الأهل في غزة لوقف الحرب.
وقالت مديرة المدرسة إشراق الشريدة" في مثل هذه المناسبات نستذكر الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك في مختلف المجالات وسنبقى على العهد مخلصين نعمل بهمة ونشاط لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة تبني الوطن.
وفي نهاية الحفل الذي حضره رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدير الزراعة المهندس رامي العدوان ومندوب المنطقة العسكرية الشمالية وعدد من الفعاليات المجتمعية ورؤساء الأقسام في التربية تم عرض فقرة أغان وطنية قدمتها فرقة كشافة مدرسة عين البستان، وافتتاح معرض صور للقوات المسلحة أعدته مديرية الإعلام العسكري ومعرض للتراث الشعبي .
--(بترا)
ع.ف /أز / ع ط
28/02/2024 21:59:51
MENAFN28022024000117011021ID1107913302
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