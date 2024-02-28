تربية عجلون تحتفل بالمناسبات الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 28 شباط (بترا) - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون اليوم الأربعاء في مدرسة باعون الثانوية للبنات بالمناسبات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي وعيد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إن الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز فينا قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للوصول إلى التطوير والتحديث والإنجاز والتي قدمت أيضا دورا مهما في دعم الأهل في فلسطين وغزة وتخفيف معاناتهم بتقديم المساعدات الغذائية والطبية بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

واكد الشريف على الدور التربوي الذي يؤديه المعلمون والمعلمات سراج الوطن وأصحاب الرسالة في تربية وتعليم أبناء الوطن الثوابت الوطنية والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومديرية تربية عجلون في السعي لتطوير العملية التعليمية.

وعبر مدير التربية أسعد الشرع عن اعتزاز الأسرة التربوية في المحافظة بالأعياد والمناسبات الوطنية ،مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسعيهم الدائم لرفعة وازدهار الأردن ودوره الواضح في مساعدة الأهل في غزة لوقف الحرب.

وقالت مديرة المدرسة إشراق الشريدة" في مثل هذه المناسبات نستذكر الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك في مختلف المجالات وسنبقى على العهد مخلصين نعمل بهمة ونشاط لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة تبني الوطن.

وفي نهاية الحفل الذي حضره رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدير الزراعة المهندس رامي العدوان ومندوب المنطقة العسكرية الشمالية وعدد من الفعاليات المجتمعية ورؤساء الأقسام في التربية تم عرض فقرة أغان وطنية قدمتها فرقة كشافة مدرسة عين البستان، وافتتاح معرض صور للقوات المسلحة أعدته مديرية الإعلام العسكري ومعرض للتراث الشعبي .

--(بترا)

ع.ف /أز / ع ط

28/02/2024 21:59:51