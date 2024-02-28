العقبة: إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين بمجالي الزراعة والأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 28 شباط (بترا)-أمين المعايطة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية في الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الأربعاء، الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024 وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وثمن مندوب نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون فرع العقبة الدكتور إسماعيل الطهاروة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الرائدة في احتضان المشاريع الريادية توجيهها لتطوير القطاع الزراعي والذي جاء نتيجة الاهتمام الملكي السامي بتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
وأضاف الطهاروة أن الأردن انتقل في السنوات الماضية إلى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها التحديات المناخية.
من جانبها قالت مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندسة رباب الكباريتي، إن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، وان فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وبيّنت الكباريتي أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.
وأشارت الكباريتي إلى ان الحملة الإعلامية شملت جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين للإبداع في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وغرفة صناعة عمان، ومديريات الزراعية في المحافظات، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام للمزارعين، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مجالس اللامركزية في المحافظات، والمزارعين الرياديين، وأعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.
من جهته، قال نائب مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق فائق حجارين، إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.
وأكد حجازين أن رؤية الصندوق، تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له، معربا عن امله ان تلقى فكرة الجائزة استجابة من أصحاب الأفكار والمشاريع.
وقال حجازين إن الصندوق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن، بالإضافة الى أن الصندوق يعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.
وبين ان الجائزة تهدف الى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال، لافتا إلى أنه تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الانتاج النباتي، والانتاج الحيواني، بالإضافة إلى المياه والبيئة.
وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاثة مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، فيما الثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، لتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع
28/02/2024 21:57:17
MENAFN28022024000117011021ID1107913301
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