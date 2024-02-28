العقبة: إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين بمجالي الزراعة والأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 28 شباط (بترا)-أمين المعايطة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية في الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الأربعاء، الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024 وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وثمن مندوب نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون فرع العقبة الدكتور إسماعيل الطهاروة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الرائدة في احتضان المشاريع الريادية توجيهها لتطوير القطاع الزراعي والذي جاء نتيجة الاهتمام الملكي السامي بتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وأضاف الطهاروة أن الأردن انتقل في السنوات الماضية إلى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها التحديات المناخية.

من جانبها قالت مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندسة رباب الكباريتي، إن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، وان فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكي مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وبيّنت الكباريتي أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.

وأشارت الكباريتي إلى ان الحملة الإعلامية شملت جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين للإبداع في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وغرفة صناعة عمان، ومديريات الزراعية في المحافظات، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام للمزارعين، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مجالس اللامركزية في المحافظات، والمزارعين الرياديين، وأعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.

من جهته، قال نائب مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق فائق حجارين، إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.

وأكد حجازين أن رؤية الصندوق، تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له، معربا عن امله ان تلقى فكرة الجائزة استجابة من أصحاب الأفكار والمشاريع.

وقال حجازين إن الصندوق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن، بالإضافة الى أن الصندوق يعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.

وبين ان الجائزة تهدف الى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال، لافتا إلى أنه تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الانتاج النباتي، والانتاج الحيواني، بالإضافة إلى المياه والبيئة.

وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاثة مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، فيما الثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، لتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

--(بترا)

ا م/ب ع/ ع

28/02/2024 21:57:17

