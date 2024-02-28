إطلاق مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 28 شباط (بترا)- علي فريحات- مندوبا عن وزير التربية والتعليم، رعى مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري اليوم الأربعاء بمدرسة الشهيد عبدالرزاق الدلابيح بمحافظة جرش إطلاق مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول بحضور المحافظ الدكتور فراس الفاعور وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية.

وقال مدير تربية جرش الدكتور إبراهيم محاسنة، إن هذا المؤتمر يأتي من أجل تنمية إبداعات الطلبة، لافتا الى أن مثل هذه النشاطات تنسجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الخاصة بتطوير العملية التعليمية بوصفها جوهر نهضة الأمم.

وأكد مدير الثقافة الدكتور عقلة القادري أهمية التشاركية ما بين الثقافة والتربية والتعليم لربط رسالة الطلبة بأهمية المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة.

وأشار منسق المؤتمر رئيس جمعية جرش للفنون الفنان طارق العتوم إلى أن المؤتمر يشتمل على عدد من الأوراق تتحدث عن الثقافة والبيئة التي تهدف الى تعزيز دور الطالب في البيئة المجتمعية والاطلاع على مدى ثقافته البيئية والعمل على تنميتها ورفع خبرته من خلال الاستفادة منها وربطها مع القضايا البيئية وتنمية حس الانتماء الوطني لديه.

واشتملت فعاليات إطلاق المؤتمر في يومه الأول على عدد من الأوراق البحثية قدمها مدير تربية جرش الأسبق الدكتور باسم عضيبات وورقة عمل بحثية بعنوان "هل وصل العالم إلى مرحلة اللاعودة" وورقة اختلال العلاقة بين الانسان والطبيعة قدمها الدكتور أحمد الريموني وورقة مؤشرات تغير المناخ بالأردن للدكتور محمد زيتون.

وعلى هامش المؤتمر الذي جاء بتنظيم من جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية والتعليم في المحافظة افتتح الهواري معرض الفن التشكيلي للأطفال ضمن مبادرة "في كل بيت فنان" بالإضافة الى تكريم الأطفال المشاركين بالمعرض.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

28/02/2024 21:52:32