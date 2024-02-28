إطلاق مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 28 شباط (بترا)- علي فريحات- مندوبا عن وزير التربية والتعليم، رعى مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري اليوم الأربعاء بمدرسة الشهيد عبدالرزاق الدلابيح بمحافظة جرش إطلاق مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول بحضور المحافظ الدكتور فراس الفاعور وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية.
وقال مدير تربية جرش الدكتور إبراهيم محاسنة، إن هذا المؤتمر يأتي من أجل تنمية إبداعات الطلبة، لافتا الى أن مثل هذه النشاطات تنسجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الخاصة بتطوير العملية التعليمية بوصفها جوهر نهضة الأمم.
وأكد مدير الثقافة الدكتور عقلة القادري أهمية التشاركية ما بين الثقافة والتربية والتعليم لربط رسالة الطلبة بأهمية المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة.
وأشار منسق المؤتمر رئيس جمعية جرش للفنون الفنان طارق العتوم إلى أن المؤتمر يشتمل على عدد من الأوراق تتحدث عن الثقافة والبيئة التي تهدف الى تعزيز دور الطالب في البيئة المجتمعية والاطلاع على مدى ثقافته البيئية والعمل على تنميتها ورفع خبرته من خلال الاستفادة منها وربطها مع القضايا البيئية وتنمية حس الانتماء الوطني لديه.
واشتملت فعاليات إطلاق المؤتمر في يومه الأول على عدد من الأوراق البحثية قدمها مدير تربية جرش الأسبق الدكتور باسم عضيبات وورقة عمل بحثية بعنوان "هل وصل العالم إلى مرحلة اللاعودة" وورقة اختلال العلاقة بين الانسان والطبيعة قدمها الدكتور أحمد الريموني وورقة مؤشرات تغير المناخ بالأردن للدكتور محمد زيتون.
وعلى هامش المؤتمر الذي جاء بتنظيم من جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية والتعليم في المحافظة افتتح الهواري معرض الفن التشكيلي للأطفال ضمن مبادرة "في كل بيت فنان" بالإضافة الى تكريم الأطفال المشاركين بالمعرض.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
28/02/2024 21:52:32
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