التخطيط تنظم لقاء حول منح التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 28 شباط ( بترا ) -نظمت وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، لقاء في قاعة دار محافظة المفرق ضم رؤساء هيئات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية ومؤسسات غير ربحية في المحافظة عن آليات وفرص الحصول على منح التمويل الأجنبي.
وأكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية تفعيل دور الجمعيات الخيرية والتعاونية في تنمية المجتمع المحلي من خلال دورها كمحرك أساسي في عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الأردن منذ تأسيسه ومنها الأزمة السورية وما نجم عنها من تداعيات سلبية أثرت على كافة القطاعات في المملكة.
واستعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس رائد بدوان فرص الحصول على منح التمويل الأجنبية وإجراءات متابعة طلبات الحصول على المنح من قبل وزارة التخطيط وآليات تقديم مقترحات المشروعات ودراسات الجدوى.
ولفت إلى أن التخطيط يشمل جملة محاور تدريبية حول كيفية زيادة فرص الحصول على المنح من خلال انسجام مقترحات المشروعات مع الأولويات الوطنية وكيفية اتخاذ المسارات اللازمة لتقديم مقترحات المشروعات للحصول على المنح الأجنبية، بما فيها تقارير الإنجاز وأعداد الموازنات إضافة لاختيار المشروعات.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
28/02/2024 21:50:17
MENAFN28022024000117011021ID1107913299
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