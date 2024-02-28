Thursday, 29 February 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التخطيط تنظم لقاء حول منح التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية بالمفرق

2/28/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 28 شباط ( بترا ) -نظمت وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، لقاء في قاعة دار محافظة المفرق ضم رؤساء هيئات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية ومؤسسات غير ربحية في المحافظة عن آليات وفرص الحصول على منح التمويل الأجنبي.
وأكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية تفعيل دور الجمعيات الخيرية والتعاونية في تنمية المجتمع المحلي من خلال دورها كمحرك أساسي في عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الأردن منذ تأسيسه ومنها الأزمة السورية وما نجم عنها من تداعيات سلبية أثرت على كافة القطاعات في المملكة.
واستعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس رائد بدوان فرص الحصول على منح التمويل الأجنبية وإجراءات متابعة طلبات الحصول على المنح من قبل وزارة التخطيط وآليات تقديم مقترحات المشروعات ودراسات الجدوى.
ولفت إلى أن التخطيط يشمل جملة محاور تدريبية حول كيفية زيادة فرص الحصول على المنح من خلال انسجام مقترحات المشروعات مع الأولويات الوطنية وكيفية اتخاذ المسارات اللازمة لتقديم مقترحات المشروعات للحصول على المنح الأجنبية، بما فيها تقارير الإنجاز وأعداد الموازنات إضافة لاختيار المشروعات.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
28/02/2024 21:50:17

MENAFN28022024000117011021ID1107913299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث