التخطيط تنظم لقاء حول منح التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 28 شباط ( بترا ) -نظمت وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، لقاء في قاعة دار محافظة المفرق ضم رؤساء هيئات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية ومؤسسات غير ربحية في المحافظة عن آليات وفرص الحصول على منح التمويل الأجنبي.

وأكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية تفعيل دور الجمعيات الخيرية والتعاونية في تنمية المجتمع المحلي من خلال دورها كمحرك أساسي في عملية التنمية الشاملة.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الأردن منذ تأسيسه ومنها الأزمة السورية وما نجم عنها من تداعيات سلبية أثرت على كافة القطاعات في المملكة.

واستعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس رائد بدوان فرص الحصول على منح التمويل الأجنبية وإجراءات متابعة طلبات الحصول على المنح من قبل وزارة التخطيط وآليات تقديم مقترحات المشروعات ودراسات الجدوى.

ولفت إلى أن التخطيط يشمل جملة محاور تدريبية حول كيفية زيادة فرص الحصول على المنح من خلال انسجام مقترحات المشروعات مع الأولويات الوطنية وكيفية اتخاذ المسارات اللازمة لتقديم مقترحات المشروعات للحصول على المنح الأجنبية، بما فيها تقارير الإنجاز وأعداد الموازنات إضافة لاختيار المشروعات.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

28/02/2024 21:50:17

