الجامعة الأميركية تحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 28 شباط (بترا) - نظمت الجامعة الأميركية في مادبا، اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبتي اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وعيد ميلاده الميمون.
وأكد محافظ مادبا نايف الهدايات أن 25 عاماً من قيادة جلالة الملك كانت حافلة بالإنجازات والإصلاح رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي لم تثني جلالته عن قيادة المسيرة الإصلاحية الشاملة.
وقال رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور مأمون عكروش إننا نقف اليوم وقفة اعتزاز وفخر ونحن نصل الماضي بالحاضر ونكتب بحروف من ذهب، فكان مجد بني هاشم الذي أنار الدنيا، متمنيا دوام الأمن والاستقرار لأردننا الحبيب في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
--(بترا)
ج ب/أز / ع ط
28/02/2024 21:48:09
MENAFN28022024000117011021ID1107913298
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