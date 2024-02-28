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الجامعة الأميركية تحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

2/28/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 28 شباط (بترا) - نظمت الجامعة الأميركية في مادبا، اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبتي اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وعيد ميلاده الميمون.
وأكد محافظ مادبا نايف الهدايات أن 25 عاماً من قيادة جلالة الملك كانت حافلة بالإنجازات والإصلاح رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي لم تثني جلالته عن قيادة المسيرة الإصلاحية الشاملة.
وقال رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور مأمون عكروش إننا نقف اليوم وقفة اعتزاز وفخر ونحن نصل الماضي بالحاضر ونكتب بحروف من ذهب، فكان مجد بني هاشم الذي أنار الدنيا، متمنيا دوام الأمن والاستقرار لأردننا الحبيب في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
--(بترا)
ج ب/أز / ع ط
28/02/2024 21:48:09

MENAFN28022024000117011021ID1107913298

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