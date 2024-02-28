العلوم والتكنولوجيا تحقق المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أمن المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 28 شباط (بترا)- حقق طلبة وخريجو كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المراكز الثلاث الأولى على مستوى المملكة في نهائيات النسخة الرابعة من مسابقة أمن المعلومات CTF JO.

و أقيمت المسابقة في عمان بتنظيم من المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) وشركة الدائرة الخضراء وأكاديمية الدرع السيبراني، بهدف تعزيز روح الابتكار والابداع في مجال الأمن السيبراني بين الشباب.

وضم الفريق الفائز بالمركز الأول الطلبة هاشم الصالحي وليث الغرايبة وأيوب الخصاونة، وأحرز المركز الثاني الفريق المكون من أحمد العمري وأسامة الشريف وأنس شلول، فيما حصل على المركز الثالث الفريق المكون من: محمد الفلايلة ومحمد اعمير وبشر العزة.

وأشاد عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور منير بني ياسين، بالطلبة الفائزين وقدراتهم ومثابرتهم، مؤكدًا أنّ الجامعة فخورة بالإنجازات التي حققها الطلبة، والتي تعكس كفاءتهم وصقل مهاراتهم العلمية والعملية.

--(بترا)

ب.و/أز/ ع ط

28/02/2024 21:14:04