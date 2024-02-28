العلوم والتكنولوجيا تحقق المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أمن المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 28 شباط (بترا)- حقق طلبة وخريجو كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المراكز الثلاث الأولى على مستوى المملكة في نهائيات النسخة الرابعة من مسابقة أمن المعلومات CTF JO.
و أقيمت المسابقة في عمان بتنظيم من المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) وشركة الدائرة الخضراء وأكاديمية الدرع السيبراني، بهدف تعزيز روح الابتكار والابداع في مجال الأمن السيبراني بين الشباب.
وضم الفريق الفائز بالمركز الأول الطلبة هاشم الصالحي وليث الغرايبة وأيوب الخصاونة، وأحرز المركز الثاني الفريق المكون من أحمد العمري وأسامة الشريف وأنس شلول، فيما حصل على المركز الثالث الفريق المكون من: محمد الفلايلة ومحمد اعمير وبشر العزة.
وأشاد عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور منير بني ياسين، بالطلبة الفائزين وقدراتهم ومثابرتهم، مؤكدًا أنّ الجامعة فخورة بالإنجازات التي حققها الطلبة، والتي تعكس كفاءتهم وصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
--(بترا)
ب.و/أز/ ع ط
28/02/2024 21:14:04
MENAFN28022024000117011021ID1107913297
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