وزيرة التنمية تلتقي لجنة المرأة بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، رئيسة وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجهود التي يبذلها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء.

وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً، وتوفير التدريب المناسب لها، لافتة إلى أنّ مبادرة"قوّ فرصتك" تتيح 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منصة كورسيرا، وفي عدد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

واستعرضت جهود الوزارة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى توّجه الوزارة إلى اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة الخدمات المقدمة عن طريق الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.

وبينّت استمرارية نهج الوزارة في استحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة، التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في مجتمعهم، ما يوفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي في بيئتهم الاجتماعية، وإكسابهم المهارات الحياتية المختلفة.

ولفتت إلى أهمية ما تقوم به لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس، وأنّ الوزارة تشجّع الاهتمام بفئة المرأة ذات الإعاقة، وتوفير المزيد من الدعم لهذه الفئة التي تحتاج إلى توفير أشكال محددة من الخدمات.

واستمعت من رئيسة اللجنة روان بركات إلى ما تقوم به اللجنة من برامج موجهة إلى المرأة ذات الإعاقة، وإلى واقع الخدمات وتمكينها من الوصول إليها وتذليل العقبات أمامها.

--(بترا)

ح ظ/أز/ ع ط

28/02/2024 21:09:47