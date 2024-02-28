وزيرة التنمية تلتقي لجنة المرأة بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، رئيسة وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجهود التي يبذلها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء.
وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً، وتوفير التدريب المناسب لها، لافتة إلى أنّ مبادرة"قوّ فرصتك" تتيح 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منصة كورسيرا، وفي عدد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.
واستعرضت جهود الوزارة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى توّجه الوزارة إلى اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة الخدمات المقدمة عن طريق الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.
وبينّت استمرارية نهج الوزارة في استحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة، التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في مجتمعهم، ما يوفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي في بيئتهم الاجتماعية، وإكسابهم المهارات الحياتية المختلفة.
ولفتت إلى أهمية ما تقوم به لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس، وأنّ الوزارة تشجّع الاهتمام بفئة المرأة ذات الإعاقة، وتوفير المزيد من الدعم لهذه الفئة التي تحتاج إلى توفير أشكال محددة من الخدمات.
واستمعت من رئيسة اللجنة روان بركات إلى ما تقوم به اللجنة من برامج موجهة إلى المرأة ذات الإعاقة، وإلى واقع الخدمات وتمكينها من الوصول إليها وتذليل العقبات أمامها.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
28/02/2024 21:09:47
MENAFN28022024000117011021ID1107913296
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