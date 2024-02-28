وزير الخارجية ونظيره النمساوي يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط(بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن أولوية الأردن الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، و أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر تعد أولوية ثانية.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف وكامل لمواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى عقود.

وبين أن هناك أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة جراء عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الكافية لأهل غزة.

وقال إن "الحرب طالت أكثر من اللازم وضحاياها بعشرات الآلاف"، مبينا أن اكثر من نصف مليون فلسطيني الآن في أعلى معدلات المجاعة في العالم وهذا أمر يجب أن ينتهي فورا.

وأكد أن هذا العدوان لن يحقق أمنا ولن يحقق سلاما وسيؤدي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التصعيد لذلك يجب أن يعمل المجتمع الدولي كله على تحقيق وقفه بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة الذي يهدد بتفجر الأوضاع، خاصة أننا على مشارف شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل محاصرة حق المصلين في القيام بواجباتهم الدينية في هذا الشهر الفضيل والتزام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

كما أشار إلى خطر التوسع الاستيطاني وإعلان أحد المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنات جديدة، مبينا أن هذا أمر يتفق عليه العالم كله أنه خرق للقانون الدولي وعلى أنه تصعيد لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وندين هذه الخطوة بشكل كامل وبشكل صريح.

وبين أن الأردن يريد تحقق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابهم وفق المرجعيات المعتمدة لتعيش هذه الدولة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد استمرار الأردن في العمل إقليميا ودوليا من أجل إنهاء هذه الكارثة ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كامل سبيلا لتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال إن الأونروا كانت ضحية لمحاولات اغتيال سياسي حتى قبل السابع من تشرين الأول، موضحا أن كل دولار يؤخذ من الأونروا فإنه يؤخذ من مريض أو طفل، مضيفا أن الأونروا هي شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين ولا أحد يشكك بأهمية ما تقوم به.

بدوره، أكد وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبيرغ، تقدير بلاده لجهود الأردن المتواصلة في تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين أول 2023.

وقال إن بلاده أوقفت الدعم الخاص بأونروا ولكنها لم تسحبه.

واضاف إنه سبق وأن زار الأردن عدة مرات سابقة وشعر بالترحيب وكانت آخر مرة قبل سنتين، ولكنه يشعر ان هذه المرة مختلفة.

وقال "اتيت لزيارتكم بعد زيارة لتل أبيب والقدس ورام الله"، موضحا أن عملية طوفان الأقصى دفعت المنطقة لحافة الهاوية.

وعبر عن قلقه الحقيقي والعميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، قائلا إنه لا يمكن لأي شخص أن يبدي عدم اهتمامه في وجه الأزمة الإنسانية التي نشاهدها.

وأكد شالنبيرغ أنه لا يمكن تفضيل شعب على شعب آخر، مشيرا إلى أن غزة تحتاج إلى مساعدات كون الوضع الإنساني في غزة كارثي.

وقال إنه لا يجوز أن نغض البصر عن الشعب الفلسطيني وأيضا لا يجوز أن نغض بصرنا عن عائلات الرهائن في غزة وفي هذا الوضع الصعب يلعب الأردن دورا مهما جدا كمكان مستقر في المنطقة.

وبين إن النمسا خصصت 13 مليون يورو على شكل مساعدات طارئة للشعب الفلسطيني في غزة، وتأتي هذه المساعدات إضافة إلى أكثر من 300 مليون يورو على شكل مساعدات قدمتها النمسا للمنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن الحكومة قدمت 10 ملايين يورو إضافية وستحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 5 ملايين منها، ومنظمة اليونيسيف على 3 ملايين منها ومنظمة الصحة العالمية على مليونين منها.

واشار إلى أن الأردن والنمسا تؤيدان الوصول إلى حل الدولتين وتريدان الوصول إلى دولة فلسطينية،مضيفا "لا أرى أي بديل عن ذلك، فلا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون سيختفون عن وجه الأرض".

وقال أخطأنا في الماضي حين اعتقدنا أن عملية التطبيع أو ما يسمى بمعاهدات إبراهام ستستبدل القضية الفلسطينية، ووجدنا الآن أن هذا لن يحصل وأن القضية الفلسطينية والمعاهدات والتطبيع وجهان لعملة واحدة، والطريق الوحيد أمامنا للوصول إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشون مع بعض في سلام.

واكد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي كلام عن النزوح القسري.

وقال ان موقف بلادي واضح بما يخص المستوطنات والاستفزازات بالمواقع المقدسة وأنها بكل بساطة غير مقبولة.

وكان الصفدي ونظيره شالنبيرغ، اجريا مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين.

كما تناولت المباحثات ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

--(بترا)





ص خ/أز/ ع ط

28/02/2024 21:02:52