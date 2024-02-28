السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - توجت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، فريق السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية لكرة الطائرة التي اختتمت اليوم الأربعاء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وجاء تتويج السويحلي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق قطر القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وحضر المباراة النهائية رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية، والراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود.
وحل فريق قطر في المركز الثاني والشرطة القطري ثالثا جاء فريق السيب العماني رابعا، الأهلي بنغازي خامساً، دار كليب البحريني سادسا، برقان الكويتي سابعا، كاظمة الكويتي ثامنا، مصافي الشمال تاسعا، شباب الحسين الأردني عاشرا، النجمة البحريني الحادي عشر، وعيرا الأردني بالمركز الثاني عشر.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
28/02/2024 20:54:11
MENAFN28022024000117011021ID1107913294
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