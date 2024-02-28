السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - توجت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، فريق السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية لكرة الطائرة التي اختتمت اليوم الأربعاء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وجاء تتويج السويحلي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق قطر القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحضر المباراة النهائية رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية، والراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود.

وحل فريق قطر في المركز الثاني والشرطة القطري ثالثا جاء فريق السيب العماني رابعا، الأهلي بنغازي خامساً، دار كليب البحريني سادسا، برقان الكويتي سابعا، كاظمة الكويتي ثامنا، مصافي الشمال تاسعا، شباب الحسين الأردني عاشرا، النجمة البحريني الحادي عشر، وعيرا الأردني بالمركز الثاني عشر.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

28/02/2024 20:54:11