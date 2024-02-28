أصحاب مبادرات مجتمعية ورؤساء جمعيات بالعقبة يثمنون التكريم الملكي بمناسبة اليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 28 شباط (بترا)- أمين المعايطة- يُعد تكريم جلالة الملك عبد الله الثاني لأصحاب المبادرات المجتمعية في مدينة العقبة حافزا لهم لمواصلة العملِ بجد وإبداع لخدمة أبناء المحافظة، ويمثل رسالة قوية للمجتمع بأهمية العمل التطوعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

وتعتبر المبادرات المجتمعية في محافظة العقبة من أهم الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من دور فعال في تعزيزِ التكافل والتضامن بين أبناء المحافظة وتحفيزهم على المشاركة في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأجيالهم القادمة.

ويعكس التكريم الملكي اهتمام جلالته بهذه الفئة من الأردنيين، وتقديرا لإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم

كما يعكس هذا الحرص الملكي، إيمان جلالته بقدرات الأردنيين من أصحاب المبادرات والرياديين، في المساهمة بمسيرة التحديث والتطوير التي يقودها جلالته، وتحفيزه المستمر للأردنيين بأخذ زمام المبادرة والانخراط في الحياة العامة بكل تفاصيلها، بحيث تصبح التنمية والتطوير شأنا للمواطن كما هو للحكومة ومؤسساتها المختلفة.

وقال المكرمون من لدن جلالته إن هذه اللفتة الملكية كان لها اكبر الأثر في نفوسهم، ما يدفعهم إلى مزيد من العطاء وتجويد المبادرات وتعزيز الإنتاج في الشركات والمؤسسات والجمعيات التي تركز أهدافها على تحسين مستوى الدخل الأسري وتوفير فرص العمل والمساهمة في تشغيل الشباب الباحث عن العمل.

وقال رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي إن تكريم جلالة الملك للاتحاد يشكل حافزا قويا من اجل عطاء أكبر للمنتسبين فيه، مشيرًا إلى ان جلالته كان وما زال من الداعمين لمثل هذه الرياضات البحرية التي ساهمت في جذب الرياضيين من مختلف دول العالم الى مدينة العقبة لإقامة البطولات المختلفة بمشاركة الرياضيين الأردنيين الذين حققوا ارقما وميداليات ذهبية وفضية في مختلف المسابقات الرياضية البحرية على المستوى المحلي والعالمي.

بدوره ثمن رئيس جمعية وادي عربه التعاونية الزراعية متعددة الأغراض حمود السعيديين التكريم الملكي الذي حظيت به الجمعية من لدن جلالته معتبرا ذلك شهادة ملكية بالجمعية ودورها في تقديم الخدمة لأعضائها ومساعدتهم على تحسين مستوى الدخل الأسري لديهم.

وبين ان الجمعية وضمن خططها السنوية ساهمت في تقديم المساعدات والقروض الميسرة إلى المزارعين الذين تمكنوا من إنشاء مزارعهم وإنتاج جميع أنواع الخضار والفواكه وتسويقها محليا وخارجيا .

وأكد رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية علي المسامرة ان التكريم الملكي للجنة يدل على اهتمام جلالة الملك بالتراث الأردني الأصيل ورياضات الهجن، لافتا إلى أن اللجنة نظمت عدة مهرجانات لسباق الهجن محليا وشاركت في عدد من المهرجانات التي اقيمت في الدول الشقيقة وكان لرياضة الهجن الاردنية النصيب الكبير في الفوز والحصول على الميداليات مثمنا دور جلالته الرياضي الأول في تشجيع كل الرياضات المحلية الاردنية وتقديم الدعم الكامل لها .

وقال الفنان أنس القرالة إن التكريم الملكي سيكون شعار يحمله على جبينه ويدفعه لمزيد من العطاء في مجال صناعة الافلام والتمثيل وحافز لكل مبدع بالاستمرار في ابداعاته وابرازها الى حيز الوجود، موضحا أنه شارك في احد الافلام التي حققت جوائز عالمية وأن وصوله الى الفن العالمي لم يكن سهلا وان التكريم من سيد البلاد هو تكريم لكل الفنانين الاردنيين الذين قدموا اروع القصص الناجحة على لوحات مشرقة للوطن .

--(بترا)

ا م/أز / ع ط

28/02/2024 20:52:37