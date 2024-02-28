روسيا: سنتخذ إجراءات عسكرية ردا على انضمام السويد لحلف الناتو

روسيا: سنتخذ إجراءات عسكرية ردا على انضمام السويد لحلف الناتو
التاريخ
2/28/2024 2:42:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 28 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة ردا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في حلف شمال الأطلسي، وسنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".
--(بترا)
س ح/از/ ع ط
28/02/2024 20:47:12
MENAFN28022024000117011021ID1107913292
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