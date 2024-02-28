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روسيا: سنتخذ إجراءات عسكرية ردا على انضمام السويد لحلف الناتو

2/28/2024 2:42:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 28 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة ردا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في حلف شمال الأطلسي، وسنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".
--(بترا)
س ح/از/ ع ط
28/02/2024 20:47:12

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