الأردن يترأس الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- ترأس وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي أقيمت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

وكانت الرئاسة الدورية للمجلس انتقلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية من المملكة العربية السعودية والتي تستمر خلال العام 2024.

وخلال افتتاح أعمال الدورة ثمن النابلسي الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاسة الدورة 46 في تنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والشبابية العربية ومتابعة أعمال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمكتب التنفيذي.

وأكد النابلسي على الدور الذي يقوده الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقائه زعماء ورؤساء الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مستذكرًا التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في المشاركة وإقامة البرامج على أرضه، مؤكدا التفاف الشباب العربي تجاه قضايا أمتهم، وتضامنهم ودعمهم لأشقائهم الشباب في فلسطين.

وأشار النابلسي إلى السعي خلال الدورة 47 بالارتقاء بالأنشطة الشبابية والرياضية من خلال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة، ومتابعة تنفيذ البرامج الشبابية التي قدمتها الدول العربية، ومتابعة إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم.

وتضمنت فعاليات الافتتاح كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد خلالها على دعم الجامعة للخطط والبرامج المنبثقة عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بما يضمن تنفيذ برامج شبابية عربية تسهم في توفير فرصا لتبادل الخبرات الشبابية العربية.

كما ألقى وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود كلمة ثمن خلالها الجهود التي بذلتها وزارات الشباب والرياضة العرب في إنجاح فعاليات الدورة 46 للمجلس وما تضمنته من مشاريع وبرامج عمل.

فيما ألقى رئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر الدكتور أشرف صبحي كلمة أكد خلالها على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك وتمكين الشباب العربي بالمهارات اللازمة.

واشتملت أعمال الدورة على عرض البرامج والفعاليات التي جرى تنفيذها خلال العام 2023، واعتماد البرامج التي طرحتها وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية لتنفيذها خلال العام 2024، حيث قرر المجلس الموافقة على استضافة الأردن للقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية تحت عنوان الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي وعقد ورشات عمل إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم.

كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم برنامج التبادل الشبابي "عروبتنا وحدتنا" وتنظيم مؤتمر نصرة القدس في فلسطين، وتنظيم منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن وبرنامج سفينة النيل للشباب العرب في مصر وتنظيم البطولة العربية للمواهب ومهرجان شاعر شباب العرب في العراق.

كما قرر المجلس الموافقة على أنشطة وبرامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024، وتنظيم الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي في تونس، وتنظيم الملتقى العربي للتمكين في مجال البيئة في لبنان وتنظيم برنامج تمكين الشباب العربي وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة في السعودية، وتنظيم برنامج المواطنة الرقمية والشباب وإنشاء بوابة الكترونية للشباب ولقاء آليات وآفاق التطوع الشبابي العربي في الجزائر.

وقرر المجلس الموافقة على عقد فعالية نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وبرنامج صالون الشباب العربي، والاحتفال بيوم الشباب العربي في الخامس من تموز، وتنظيم منتدى تنمية الشباب العربي الصيني، وعقد ملتقى البيئة الساحلية ودور الشباب في الحفاظ عليها، وتنظيم جائزة التميز للشباب العربي تحت عنوان الأمن الغذائي، وتنظيم اللقاء الكشفي العربي السادس للشباب.

وبناءً على توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة قرر المجلس الموافقة على إقامة دورة تنمية قدرات الأندية الرياضية العربية ودورة التشريعات والأنظمة الرياضية في فلسطين وتنظيم مسابقة المعلق الرياضي في العراق وإقامة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الإمارات، وإقامة دوري السفارات لكرة القدم والنسخة الثانية من ملتقى الرياضة والتنمية في مصر وإقامة الملتقى العربي الأول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في لبنان والمهرجان العربي للرياضة المدرسية في الجزائر .

وكان النابلسي قد شارك وزراء الشباب والرياضة العرب في فعالية "قادرون باختلاف" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية بمشاركة وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما شارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية.

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

28/02/2024 20:42:00