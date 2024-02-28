الأردن يترأس الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- ترأس وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي أقيمت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزراء الشباب والرياضة العرب.
وكانت الرئاسة الدورية للمجلس انتقلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية من المملكة العربية السعودية والتي تستمر خلال العام 2024.
وخلال افتتاح أعمال الدورة ثمن النابلسي الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاسة الدورة 46 في تنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والشبابية العربية ومتابعة أعمال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمكتب التنفيذي.
وأكد النابلسي على الدور الذي يقوده الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقائه زعماء ورؤساء الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مستذكرًا التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في المشاركة وإقامة البرامج على أرضه، مؤكدا التفاف الشباب العربي تجاه قضايا أمتهم، وتضامنهم ودعمهم لأشقائهم الشباب في فلسطين.
وأشار النابلسي إلى السعي خلال الدورة 47 بالارتقاء بالأنشطة الشبابية والرياضية من خلال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة، ومتابعة تنفيذ البرامج الشبابية التي قدمتها الدول العربية، ومتابعة إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم.
وتضمنت فعاليات الافتتاح كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد خلالها على دعم الجامعة للخطط والبرامج المنبثقة عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بما يضمن تنفيذ برامج شبابية عربية تسهم في توفير فرصا لتبادل الخبرات الشبابية العربية.
كما ألقى وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود كلمة ثمن خلالها الجهود التي بذلتها وزارات الشباب والرياضة العرب في إنجاح فعاليات الدورة 46 للمجلس وما تضمنته من مشاريع وبرامج عمل.
فيما ألقى رئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر الدكتور أشرف صبحي كلمة أكد خلالها على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك وتمكين الشباب العربي بالمهارات اللازمة.
واشتملت أعمال الدورة على عرض البرامج والفعاليات التي جرى تنفيذها خلال العام 2023، واعتماد البرامج التي طرحتها وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية لتنفيذها خلال العام 2024، حيث قرر المجلس الموافقة على استضافة الأردن للقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية تحت عنوان الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي وعقد ورشات عمل إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم.
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم برنامج التبادل الشبابي "عروبتنا وحدتنا" وتنظيم مؤتمر نصرة القدس في فلسطين، وتنظيم منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن وبرنامج سفينة النيل للشباب العرب في مصر وتنظيم البطولة العربية للمواهب ومهرجان شاعر شباب العرب في العراق.
كما قرر المجلس الموافقة على أنشطة وبرامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024، وتنظيم الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي في تونس، وتنظيم الملتقى العربي للتمكين في مجال البيئة في لبنان وتنظيم برنامج تمكين الشباب العربي وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة في السعودية، وتنظيم برنامج المواطنة الرقمية والشباب وإنشاء بوابة الكترونية للشباب ولقاء آليات وآفاق التطوع الشبابي العربي في الجزائر.
وقرر المجلس الموافقة على عقد فعالية نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وبرنامج صالون الشباب العربي، والاحتفال بيوم الشباب العربي في الخامس من تموز، وتنظيم منتدى تنمية الشباب العربي الصيني، وعقد ملتقى البيئة الساحلية ودور الشباب في الحفاظ عليها، وتنظيم جائزة التميز للشباب العربي تحت عنوان الأمن الغذائي، وتنظيم اللقاء الكشفي العربي السادس للشباب.
وبناءً على توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة قرر المجلس الموافقة على إقامة دورة تنمية قدرات الأندية الرياضية العربية ودورة التشريعات والأنظمة الرياضية في فلسطين وتنظيم مسابقة المعلق الرياضي في العراق وإقامة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الإمارات، وإقامة دوري السفارات لكرة القدم والنسخة الثانية من ملتقى الرياضة والتنمية في مصر وإقامة الملتقى العربي الأول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في لبنان والمهرجان العربي للرياضة المدرسية في الجزائر .
وكان النابلسي قد شارك وزراء الشباب والرياضة العرب في فعالية "قادرون باختلاف" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية بمشاركة وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما شارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية.
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
28/02/2024 20:42:00
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