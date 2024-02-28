تشكيل لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين

عمان 28 شباط (بترا)-قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة تشكيل لجنة التأمين الصحي برئاسة الزميل احمد عليوه وعضوية الزملاء: أحمد النسور ورائف الشياب وماجدة المعايطة ومحمد جميل سمور. --(بترا) ع.ف/أز/ ع ط 28/02/2024 20:37:38

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