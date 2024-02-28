تشكيل لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين

تشكيل لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين
التاريخ
2/28/2024 2:42:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)-قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة تشكيل لجنة التأمين الصحي برئاسة الزميل احمد عليوه وعضوية الزملاء: أحمد النسور ورائف الشياب وماجدة المعايطة ومحمد جميل سمور.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
28/02/2024 20:37:38
MENAFN28022024000117011021ID1107913290
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