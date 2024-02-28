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لبنان يجدد المطالبة بإلزام إسرائيل تطبيق القرار الأممي 1701

2/28/2024 2:42:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 28 شباط (بترا)- جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء،"المطالبة بتطبيق القرار الأممي الرقم 1701 وإلزام إسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".
وقال في مستهل الاجتماع الدوري للحكومة: "في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا".
أضاف: "كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة".
--(بترا)
ف ج/أز / ع ط
28/02/2024 20:34:17

MENAFN28022024000117011021ID1107913289

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