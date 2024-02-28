لبنان يجدد المطالبة بإلزام إسرائيل تطبيق القرار الأممي 1701

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 شباط (بترا)- جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء،"المطالبة بتطبيق القرار الأممي الرقم 1701 وإلزام إسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".
وقال في مستهل الاجتماع الدوري للحكومة: "في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا".
أضاف: "كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة".
--(بترا)
ف ج/أز / ع ط
28/02/2024 20:34:17
MENAFN28022024000117011021ID1107913289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.