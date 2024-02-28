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الجمعية العامة تناقش التحديات التي تواجه الأونروا الاثنين المقبل

2/28/2024 2:42:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 28 شباط (بترا) تعقد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين المقبل اجتماعًا بطلب عربي هدفه معالجة "الصعوبات والتحديات الهائلة التي تهدد قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها" بمشاركة المفوض العام للوكالة الأونروا فيليب لازاريني.
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها انه "يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وقد وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف لازاريني في رسالته انه ومنذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة منها: مطالبة سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار أميركي.
-- (بترا)
م د/أز ع ط
28/02/2024 20:29:43

MENAFN28022024000117011021ID1107913288

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