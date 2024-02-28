الجمعية العامة تناقش التحديات التي تواجه الأونروا الاثنين المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 شباط (بترا) تعقد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين المقبل اجتماعًا بطلب عربي هدفه معالجة "الصعوبات والتحديات الهائلة التي تهدد قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها" بمشاركة المفوض العام للوكالة الأونروا فيليب لازاريني.
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها انه "يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وقد وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف لازاريني في رسالته انه ومنذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة منها: مطالبة سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار أميركي.
-- (بترا)
م د/أز ع ط
28/02/2024 20:29:43
MENAFN28022024000117011021ID1107913288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.