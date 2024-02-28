مشروع لتركيب وحدات إنارة جديدة في بلدية السرحان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 28 شباط (بترا)-باشرت بلدية السرحان العمل على استبدال وحدات الإنارة القديمة والأذرع الفارغة بوحدات إنارة ليد جديدة.
وقالت البلدية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن مشروع استبدال وحدات المارة القديمة بوحدات جديدة يتم تنفيذه من قبل شركة الائتلاف للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمصنع الأهلي الكهربائيات، مشيرة إلى أن باكورة المشروع شملت مناطق المطلة ورباع السرحان وسيستمر العمل ليغطي كافة مناطق السرحان من خلال فريقين عمل داخل المناطق.
وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وضع الإنارة بشكل ملحوظ في كافة مناطق البلدية ورفدها بوحدات إنارة حديثة إضافة إلى تركيب وحدات جديدة على الأذرع الفارغة.
--(بترا)
ه ق/أز / ع ط
28/02/2024 20:28:07
MENAFN28022024000117011021ID1107913287
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