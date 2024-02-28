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مشروع لتركيب وحدات إنارة جديدة في بلدية السرحان

2/28/2024 2:42:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 28 شباط (بترا)-باشرت بلدية السرحان العمل على استبدال وحدات الإنارة القديمة والأذرع الفارغة بوحدات إنارة ليد جديدة.
وقالت البلدية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن مشروع استبدال وحدات المارة القديمة بوحدات جديدة يتم تنفيذه من قبل شركة الائتلاف للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمصنع الأهلي الكهربائيات، مشيرة إلى أن باكورة المشروع شملت مناطق المطلة ورباع السرحان وسيستمر العمل ليغطي كافة مناطق السرحان من خلال فريقين عمل داخل المناطق.
وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وضع الإنارة بشكل ملحوظ في كافة مناطق البلدية ورفدها بوحدات إنارة حديثة إضافة إلى تركيب وحدات جديدة على الأذرع الفارغة.
--(بترا)
ه ق/أز / ع ط
28/02/2024 20:28:07

MENAFN28022024000117011021ID1107913287

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