انتخاب الأزايدة رئيسا لمجلس البرلمانيين الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط-(بترا)- انتخب مجلس البرلمانيين الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة رئيسا له.
وقال رئيس مجلس البرلمانيين الدولي" Ipc "السابق محمد صادق سنجراني في رسالة وجهها إلى الأزايدة : إنه لمن دواعي سرورنا البالغ واحترامنا العميق أن نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس البرلماني الدولي .
وأوضح مخاطبا الأزايدة، أن تعيينكم في هذا المنصب الموقر هو شهادة على الثقة التي وضعها أعضاؤنا في قدراتكم ورؤيتكم حيث يعد الدور القيادي الذي تشغله الآن محوريًا في تعزيز مهمة المجلس، وأعتقد أن قيادتكم ستجلب وجهات نظر وطاقة جديدة لجهودنا الجماعية،مما يلهم الأعضاء وأصحاب المصلحة لمستقبل مجلس البرلمانيين الدولي.
وتابع الرئيس السابق موجها كلامه للازايدة، أن تولي رئاسة المجلس، يحمل في طياته مسؤولية توجيه منظمتنا نحو تحقيق أهدافها في تعزيز السلام العالمي والديمقراطية، ونظراً لجهودكم المتميزة، فنحن كلنا ثقة بقدرتكم على قيادته بفعالية خلال فترة ولايتكم.
وختم رسالته قائلا : نتقدم لكم بأطيب تمنياتنا لكم بالنجاح ونؤكد لكم دعمنا.
-(بترا)
م خ/أز/ ع ط
28/02/2024 20:10:12
MENAFN28022024000117011021ID1107913286
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