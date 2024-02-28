انتخاب الأزايدة رئيسا لمجلس البرلمانيين الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط-(بترا)- انتخب مجلس البرلمانيين الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة رئيسا له.

وقال رئيس مجلس البرلمانيين الدولي" Ipc "السابق محمد صادق سنجراني في رسالة وجهها إلى الأزايدة : إنه لمن دواعي سرورنا البالغ واحترامنا العميق أن نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس البرلماني الدولي .

وأوضح مخاطبا الأزايدة، أن تعيينكم في هذا المنصب الموقر هو شهادة على الثقة التي وضعها أعضاؤنا في قدراتكم ورؤيتكم حيث يعد الدور القيادي الذي تشغله الآن محوريًا في تعزيز مهمة المجلس، وأعتقد أن قيادتكم ستجلب وجهات نظر وطاقة جديدة لجهودنا الجماعية،مما يلهم الأعضاء وأصحاب المصلحة لمستقبل مجلس البرلمانيين الدولي.‏

وتابع الرئيس السابق موجها كلامه للازايدة، أن تولي رئاسة المجلس، يحمل في طياته مسؤولية توجيه منظمتنا نحو تحقيق أهدافها في تعزيز السلام العالمي والديمقراطية، ونظراً لجهودكم المتميزة، فنحن كلنا ثقة بقدرتكم على قيادته بفعالية خلال فترة ولايتكم.

وختم رسالته قائلا : نتقدم لكم بأطيب تمنياتنا لكم بالنجاح ونؤكد لكم دعمنا.

-(بترا)

م خ/أز/ ع ط

28/02/2024 20:10:12