بحث تعزيز التعاون بين تربية البادية الشمالية الغربية وهيئة الإغاثة الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 28 شباط (بترا)-بحث مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور عبدالله الشرفات مع مديرة الحماية في هيئة الإغاثة الدولية رشا البريم، اليوم الأربعاء، التعاون بين الجانبين والدور الذي تقوم به الهيئة خلال الفصل الدراسي الحالي والعام المقبل.

واكد الشرفات أهمية وجود المنظمات الداعمة والعاملة في مخيم الزعتري، مؤكداً استعداد المديرية لتسهيل مهمة جميع المنظمات داخل مخيم الزعتري

بدورها، قدمت البريم عرضا لما جرى إنجازه من فعاليات وخدمات في الفترة الماضية ومنها تدريب 335 معلما ومعلمة فيما يخص التعليم العلاجي في مدارس مخيم الزعتري، معربة عن شكرها لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية على تسهيل مهمة الهيئة وتذليل العقبات أمامها.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

28/02/2024 20:06:26

