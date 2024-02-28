بحث تعزيز التعاون بين تربية البادية الشمالية الغربية وهيئة الإغاثة الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 28 شباط (بترا)-بحث مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور عبدالله الشرفات مع مديرة الحماية في هيئة الإغاثة الدولية رشا البريم، اليوم الأربعاء، التعاون بين الجانبين والدور الذي تقوم به الهيئة خلال الفصل الدراسي الحالي والعام المقبل.
واكد الشرفات أهمية وجود المنظمات الداعمة والعاملة في مخيم الزعتري، مؤكداً استعداد المديرية لتسهيل مهمة جميع المنظمات داخل مخيم الزعتري
بدورها، قدمت البريم عرضا لما جرى إنجازه من فعاليات وخدمات في الفترة الماضية ومنها تدريب 335 معلما ومعلمة فيما يخص التعليم العلاجي في مدارس مخيم الزعتري، معربة عن شكرها لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية على تسهيل مهمة الهيئة وتذليل العقبات أمامها.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
28/02/2024 20:06:26
MENAFN28022024000117011021ID1107913285
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