تراجع الإسترليني مقابل الدولار

لندن 28 شباط (بترا)- انخفض الجنية الاسترليني اليوم الأربعاء أمام الدولار، وفق التقارير الاقتصادية البريطانية. وتراجع الاسترليني اليوم مقابل الدولار بنسبة 0.12 بالمئة ليصل إلى 1.2665 دولار،كما انخفض أيضا بنسبة 0.09 مقابل اليورو عند 1.1682 يورو. --(بترا) رش/أز/ ع ط 28/02/2024 20:04:45

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