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العمل النيابية تزور العقبة

2/28/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 28 شباط (بترا) – زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب رمزي العجامة، اليوم الأربعاء، شركة إدارة وتشغيل المواني وشركة مناجم الفوسفات الأردنية/ مجمع الصناعي في مدينة العقبة.
وقال النائب العجارمة، إن زيارات اللجنة الدورية تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المتمثلة بضرورة تكثيف العمل الميداني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وبين أن اللجنة اطلعت على واقع العمل وظروف العمال في الشركتين ومدى حرصهما على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً القطاع الصناعي، الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن.
وأشار النائب العجارمة إلى أنه جرى الاطّلاع على أبرز الخطط الاستراتيجية للشركتين، ومدى التزامها بشروط السلامة والصحة المهنية المتبعة من اجل المحافظة على صحة وحياة العاملين.
وأوضح أن اللجنة اطلعت أيضًا على أبرز التحديات التي تواجههما، وذلك من أجل العمل بتشاركية لتذليلها وتقديم كافة التسهيلات والدعم لزيادة الإنتاج فيها مع الحفاظ على الجودة والفعالية.
واكد النواب امغير الهملان الدعجة ومحمد الشطناوي وحسن الرياطي ونواف الخوالد، اهمية الاستفادة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والكفاءات في المنطقة لتسهم هذه الشركات في تنمية ودعم المجتمع المحلي.
من جانبهم، قدم مديرو الشركتين شرحًا مفصلًا للجنة لما تقومان به من إنجازات، وما تقدمانه من دعم للمجتمع المحلي.
وتحدث المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات عن انجامات الشركة والأهمية الاقتصادية للموانئ بشكل عام باعتبارها محركا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني سيما وأنها الحلقة المركزية في سلسلة النقل المتكامل وتعتبر من أساسيات التنمية ،نظرا لانعكاس خدماتها على مجمل الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال مدير إدارة المجمع الصناعي في العقبة عبدالعزيز العراكزة، إن الشركة قامت بانشاء مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.
ولفت إلى أن المشروع بجميع مراحله، يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية في الحفاظ على البيئة وتعزيز أهمية العقبة كمدينة جذب سياحي، بما ينسجم مع رؤى جلالته للنهوض بواقع منطقة العقبة في مختلف المجالات، وتعزيز موقعها كمركز استثماري سياحي وصناعي.
وأشار العراكزة إلى أنه جرى اعتماد في تنفيذ المشروع على مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، إضافة إلى استخدام مياه الري المعالجة.
--(بترا)
م ش/أز/ ع ط
28/02/2024 20:03:53

MENAFN28022024000117011021ID1107913283

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