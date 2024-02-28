العمل النيابية تزور العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 28 شباط (بترا) – زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب رمزي العجامة، اليوم الأربعاء، شركة إدارة وتشغيل المواني وشركة مناجم الفوسفات الأردنية/ مجمع الصناعي في مدينة العقبة.
وقال النائب العجارمة، إن زيارات اللجنة الدورية تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المتمثلة بضرورة تكثيف العمل الميداني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وبين أن اللجنة اطلعت على واقع العمل وظروف العمال في الشركتين ومدى حرصهما على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً القطاع الصناعي، الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن.
وأشار النائب العجارمة إلى أنه جرى الاطّلاع على أبرز الخطط الاستراتيجية للشركتين، ومدى التزامها بشروط السلامة والصحة المهنية المتبعة من اجل المحافظة على صحة وحياة العاملين.
وأوضح أن اللجنة اطلعت أيضًا على أبرز التحديات التي تواجههما، وذلك من أجل العمل بتشاركية لتذليلها وتقديم كافة التسهيلات والدعم لزيادة الإنتاج فيها مع الحفاظ على الجودة والفعالية.
واكد النواب امغير الهملان الدعجة ومحمد الشطناوي وحسن الرياطي ونواف الخوالد، اهمية الاستفادة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والكفاءات في المنطقة لتسهم هذه الشركات في تنمية ودعم المجتمع المحلي.
من جانبهم، قدم مديرو الشركتين شرحًا مفصلًا للجنة لما تقومان به من إنجازات، وما تقدمانه من دعم للمجتمع المحلي.
وتحدث المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات عن انجامات الشركة والأهمية الاقتصادية للموانئ بشكل عام باعتبارها محركا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني سيما وأنها الحلقة المركزية في سلسلة النقل المتكامل وتعتبر من أساسيات التنمية ،نظرا لانعكاس خدماتها على مجمل الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال مدير إدارة المجمع الصناعي في العقبة عبدالعزيز العراكزة، إن الشركة قامت بانشاء مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.
ولفت إلى أن المشروع بجميع مراحله، يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية في الحفاظ على البيئة وتعزيز أهمية العقبة كمدينة جذب سياحي، بما ينسجم مع رؤى جلالته للنهوض بواقع منطقة العقبة في مختلف المجالات، وتعزيز موقعها كمركز استثماري سياحي وصناعي.
وأشار العراكزة إلى أنه جرى اعتماد في تنفيذ المشروع على مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، إضافة إلى استخدام مياه الري المعالجة.
--(بترا)
م ش/أز/ ع ط
28/02/2024 20:03:53
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