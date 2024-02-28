تجار لواء بني كنانة يشتكون من إرتفاع رسوم الترخيص لمحالهم التجارية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 شباط (بترا) علا عبيدات- شكا مجموعة من التجار وأصحاب المحال التجارية في لواء بني كنانة من الزيادة الكبيرة التي طرأت على رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية ورسوم الترخيص لمحالهم التجارية، منوهين إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وقالوا إنهم فوجئوا بالمبالغ المالية المترتبة عليهم، مبينين بأنهم كانوا يدفعون في سنوات سابقة مبالغ مالية اقل بكثير من المبالغ المالية المطلوبة منهم حاليًا كرسوم ترخيص لمحالهم التجارية.

وأوضحوا أن هذه المبالغ زادت عن المبالغ السابقة بأضعاف كبيرة، حيث كانوا يدفعونها للجهات المعنية وفق نظام مالي سابق كانت تعتمده البلديات لهذه الغاية، إلا أنهم فوجئوا حين مراجعتهم للبلديات التي تقع محالهم التجارية ضمن اختصاصها بأنهم مُطالبون بدفع مبالغ مالية كبيرة تزيد عن تلك التي كانوا يدفعونها بأضعاف كثيرة، ما يعني تكبدهم أعباء مالية كبيرة إضافية هم بغنى عنها، خاصة في هذه الفترة التي يعانون فيها من ركود اقتصادي غير مسبوق.

كما لفت التجار إلى أن استمرارية الجهات المعنية ومضيها في تنفيذ قراراتها القاضية بتحصيل هذه المبالغ المالية المرتفعة، يعني بصورة مباشرة وضع مسامير إضافية في نعش الحركة التجارية في اللواء، وأن هذا الأمر يعني المساهمة في الحاق الضرر المادي والمعنوي بهم.

بدوره، أوضح رئيس بلدية السرو عامر العودات أن البلدية ومن خلال القسم المعني تعمل وفق برنامج مالي معتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال، ولا يوجد أي تدخل من قبله برفع أو تخفيض الرسوم على أي محل تجاري في مختلف مناطق البلدية.

وأشار العودات إلى أن البلدية فقط تقوم بجمع الأموال من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وإرسالها للجهات المعنية بموجب وصولات مالية جرى إعدادها لهذه الغاية.

وأكد العودات أن البلدية حريصة على الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، مؤكدًا بأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية حول هذه القضية، وذلك في سبيل الوصول لحلول جذرية توافقية ترضي جميع الأطراف المعنية.

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

28/02/2024 19:58:37

