بلدية غرب اربد تبحث انشاء مشاريع تنموية مع وزارة التخطيط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 شباط (بترا)- بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، سبل التعاون مع البلدية لدعم إنشاء عدد من مشروعاتها التنموية.
واستعرض البطاينة خلال اللقاء، دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وآليات تنفيذها من خلال المنح الاستثمارية، منها مشروع المدينة الحرفية الصديقة للبيئة، ومشروع صناعة الألبسة المهنية، ومشروع السوق المركزي للخضار والفواكه.
وأشار إلى أهمية تلك المشاريع في النهوض بالواقع الاقتصادي لمناطق غرب إربد وتحسين خدمات البلدية ما ينعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
كما أشار البطاينة الى ان أهم المشاريع التي نفذتها البلدية منها مصنع بلدية غرب إربد للحاويات المعدنية والخرسانية ومصنع الكندرين ومحطة الغسيل التي دشنت مؤخرًا والعوائد المالية التي تحققت منها والتي انعكست إيجابا على إيرادات البلدية.
وثمن فريق وزارة التخطيط الأفكار والمشاريع التي نفذتها وتسعى لها بلدية غرب إربد والتي من شأنها النهوض بواقع غرب إربد على الصعيدين البرامجي والتنموي، والتي سيتم دراستها بشكل ميداني لبحث دعمها من خلال المنح الاستثمارية.
-- (بترا)
أ غ / أز/ ع ط
28/02/2024 19:53:46
MENAFN28022024000117011021ID1107913281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.