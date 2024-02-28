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بلدية غرب اربد تبحث انشاء مشاريع تنموية مع وزارة التخطيط

2/28/2024 2:42:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 28 شباط (بترا)- بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، سبل التعاون مع البلدية لدعم إنشاء عدد من مشروعاتها التنموية.
واستعرض البطاينة خلال اللقاء، دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وآليات تنفيذها من خلال المنح الاستثمارية، منها مشروع المدينة الحرفية الصديقة للبيئة، ومشروع صناعة الألبسة المهنية، ومشروع السوق المركزي للخضار والفواكه.
وأشار إلى أهمية تلك المشاريع في النهوض بالواقع الاقتصادي لمناطق غرب إربد وتحسين خدمات البلدية ما ينعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
كما أشار البطاينة الى ان أهم المشاريع التي نفذتها البلدية منها مصنع بلدية غرب إربد للحاويات المعدنية والخرسانية ومصنع الكندرين ومحطة الغسيل التي دشنت مؤخرًا والعوائد المالية التي تحققت منها والتي انعكست إيجابا على إيرادات البلدية.
وثمن فريق وزارة التخطيط الأفكار والمشاريع التي نفذتها وتسعى لها بلدية غرب إربد والتي من شأنها النهوض بواقع غرب إربد على الصعيدين البرامجي والتنموي، والتي سيتم دراستها بشكل ميداني لبحث دعمها من خلال المنح الاستثمارية.
-- (بترا)
أ غ / أز/ ع ط
28/02/2024 19:53:46

MENAFN28022024000117011021ID1107913281

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