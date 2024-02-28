‎إطلاق مشروع تحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية في وزارة الاتصال الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط(بترا)- أطلقت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء، مشروع تحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية في الوزارة والمبني على الكفايات الوظيفية، والذي يُعد أحد المشاريع الوطنية المرتبطة بالبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، خلال إطلاق المشروع، حرص الوزارة لتكون ضمن مجموعة العمل الأولى خلال مرحلة تنفيذ المشروع، لإيمانها بأهمية المشاركة بإنجاح المشاريع والمبادرات المرتبطة بخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أهمية المشروع في تقدّم سير العمل في الوزارة، وتعزيز وتمكين الموارد البشرية فيها.

وقال النوايسة إن الوزارة شكلت فريقا داخليا لهذه الغاية، وجرى حصر المسميات الوظيفية اللازم إعداد أوصاف وظيفية لها، مبينا أنه سيتم السير في الخطوات المطلوبة وفق مراحل المشروع.

بدورها، أكدت مديرة المشروع رند الحبش، أن مرحلة تنفيذه ستبدأ في وزارة الاتصال الحكومي، إذ سيجري العمل على تطوير وتحديث الأوصاف الوظيفية فيها بشكل نموذجي لتكون الوزارة أنموذجاً يُحتذى به من الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.

وأوضحت أنّ فريق الوزارة المعني بالعمل تلقى التدريبات العملية وفق منهجية بناء بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية، وسيبدأ بمرحلة التنفيذ بعد أن أنهي مرحلة التحضير للمشروع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع، بدءاً من مرحلة التحضير، وجمع البيانات الأساسية ومراجعتها، ومرحلة عقد الاجتماعات الفردية وتحليل الوظائف الهيكلية المعتمدة في المؤسسات، بالإضافة إلى مرحلة بناء بطاقة الوصف الوظيفي، وصولاً إلى مرحلة المراجعة والاعتماد.

يشار إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة، أطلقت المشروع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استكمالاً لمضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية.

--(بترا)





هـ أ /أز/ ع ط

28/02/2024 19:48:21