‎إطلاق مشروع تحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية في وزارة الاتصال الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط(بترا)- أطلقت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء، مشروع تحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية في الوزارة والمبني على الكفايات الوظيفية، والذي يُعد أحد المشاريع الوطنية المرتبطة بالبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، خلال إطلاق المشروع، حرص الوزارة لتكون ضمن مجموعة العمل الأولى خلال مرحلة تنفيذ المشروع، لإيمانها بأهمية المشاركة بإنجاح المشاريع والمبادرات المرتبطة بخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أهمية المشروع في تقدّم سير العمل في الوزارة، وتعزيز وتمكين الموارد البشرية فيها.
وقال النوايسة إن الوزارة شكلت فريقا داخليا لهذه الغاية، وجرى حصر المسميات الوظيفية اللازم إعداد أوصاف وظيفية لها، مبينا أنه سيتم السير في الخطوات المطلوبة وفق مراحل المشروع.
بدورها، أكدت مديرة المشروع رند الحبش، أن مرحلة تنفيذه ستبدأ في وزارة الاتصال الحكومي، إذ سيجري العمل على تطوير وتحديث الأوصاف الوظيفية فيها بشكل نموذجي لتكون الوزارة أنموذجاً يُحتذى به من الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.
وأوضحت أنّ فريق الوزارة المعني بالعمل تلقى التدريبات العملية وفق منهجية بناء بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية، وسيبدأ بمرحلة التنفيذ بعد أن أنهي مرحلة التحضير للمشروع.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع، بدءاً من مرحلة التحضير، وجمع البيانات الأساسية ومراجعتها، ومرحلة عقد الاجتماعات الفردية وتحليل الوظائف الهيكلية المعتمدة في المؤسسات، بالإضافة إلى مرحلة بناء بطاقة الوصف الوظيفي، وصولاً إلى مرحلة المراجعة والاعتماد.
يشار إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة، أطلقت المشروع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استكمالاً لمضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية.
--(بترا)
هـ أ /أز/ ع ط
28/02/2024 19:48:21
MENAFN28022024000117011021ID1107913280
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