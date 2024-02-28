اتفاقية بين مؤسسة التعاون البيئي وجامعة التكنولوجيا لاعادة تدوير المخلفات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 28 شباط (بترا)- وقعت مؤسسة التعاون البيئي وجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وذلك ضمن مبادرة استدامة وطن التي أطلقتها المؤسسة أخيرا .
وقال مدير مؤسسة التعاون البيئي "المنسق العام للمبادرة البيئية استدامة وطن" فاروق الهزايمة إن المشروع يهدف إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة من خلال التشجيع على فرز النفايات من المصدر الأمر الذي يسهم في تعديل السلوك البيئي الخاطئ لسلوك إيجابي، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، إضافة إلى زيادة الوعي في إدارة النفايات.
وأشار الهزيمة إلى أن المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة إلى جانب خفض تكلفة جمع النفايات مع إطالة العمر التشغيلي لمكب النفايات.
من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وائل طيفور أن الجامعة تدعم اي مبادرة تسهم في تحقيق اقصي مستوى للأنشطة البيئية وتحتضن أي مبادرة يعود منها بالنفع للمجتمع المحلي وذلك لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
28/02/2024 19:45:47
MENAFN28022024000117011021ID1107913279
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