اتفاقية بين مؤسسة التعاون البيئي وجامعة التكنولوجيا لاعادة تدوير المخلفات

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 28 شباط (بترا)- وقعت مؤسسة التعاون البيئي وجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وذلك ضمن مبادرة استدامة وطن التي أطلقتها المؤسسة أخيرا .

وقال مدير مؤسسة التعاون البيئي "المنسق العام للمبادرة البيئية استدامة وطن" فاروق الهزايمة إن المشروع يهدف إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة من خلال التشجيع على فرز النفايات من المصدر الأمر الذي يسهم في تعديل السلوك البيئي الخاطئ لسلوك إيجابي، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، إضافة إلى زيادة الوعي في إدارة النفايات.

وأشار الهزيمة إلى أن المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة إلى جانب خفض تكلفة جمع النفايات مع إطالة العمر التشغيلي لمكب النفايات.

من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وائل طيفور أن الجامعة تدعم اي مبادرة تسهم في تحقيق اقصي مستوى للأنشطة البيئية وتحتضن أي مبادرة يعود منها بالنفع للمجتمع المحلي وذلك لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

28/02/2024 19:45:47